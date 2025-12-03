La viuda negra que era intensamente buscada por el crimen de un hombre que se había enamorado de ella, finalmente fue detenida este miércoles en el conurbano bonaerense. Identificada como Micaela " la Cachorra" Vargas, fue descubierta en Lanús, donde había iniciado una nueva vida tras haber escapado por más de 500 días.

Vargas, de 29 años, fue atrapada por policías de la DDI de Quilmes en el cruce de la avenida 9 de Julio, entre Pergamino y Luján, en la zona este del partido bonaerense. Tras su detención, deberá responder ante el juez Martín Yadarola del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 por el homicidio agravado de José David Silva, de 61, un empleado de consorcio.

Dos meses atrás, en la provincia de Chaco, había caído su cómplice, Leandro Damián Díaz, de 35 años, y novio por entonces. Ambos deberán responder por el crimen de Silva ocurrido el 5 de junio de 2024, en un departamento de la avenida San Juan al 1300 del barrio porteño de San Cristóbal. El hecho había sido descubierto al día siguiente por efectivos de la Comisaría 1C de la Policía de la Ciudad.

Díaz fue arrestado en la ciudad de Resistencia, capital de Chaco, en medio de un control policial. Antes había tenido residencia en la provincia de Formosa. El juzgado dictó el procesamiento con prisión preventiva por homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y con el fin de consumar otro delito. También ordenó el embargo de bienes por $ 20 millones.

Cómo fue el crimen por el que acusan a Micaela "la Cachorra" Vargas

De acuerdo al expediente judicial, la mujer se "le habría hecho la novia" a Silva y el día del crimen fue a verlo en compañía Díaz. El hombre les abrió la puerta de su casa, donde fue atacado en el baño por la "Cachorra" y su entonces pareja.

Como el espacio era muy reducido, no tuvo oportunidad de defenderse. Los atacantes le sustrajeron el celular, la billetera y $ 165.000 que la víctima tenía para el arreglo de su auto.

El cuerpo se encontraba tendido sobre un charco de sangre y con lesiones provocadas por siete heridas cortopunzantes en el cuello y el rostro. Según la autopsia, la víctima murió por la hemorragia derivada de las heridas. Además, el séptimo cuchillazo fue mortal: le seccionó completamente la arteria carótida y la vena yugular.

La escena del crimen había sido alterada. El cuchillo usado fue encontrado junto a las manos de Silva y el bidet estaba abierto y tapado con toallas. Mediante las cámaras de seguridad se reconstruyeron los movimientos de los detenidos y la víctima.