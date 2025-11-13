El hombre fue atacado en su domicilio ubicado en Palermo.

Un psicólogo, de 38 años, denunció que fue atacado por tres viudos negros que lo apuñalaron para robarle. La víctima, identificada como Alfredo, reside en Palermo y había conocido a uno de sus atacantes a través de redes sociales.

Según el relato del profesional, uno de los agresores le dijo que se "tenía que morir". El hecho ocurrió el viernes pasado. "Jugaban mientras yo me desangraba", contó el hombre.

El vínculo con el viudo negro

El "match" lo habían hecho hace un mes y miedo con Julián Gutiérrez, nombre con el que se presentó el viudo negro. "No fluyó para algo romántico" e intentaron "perfilar" su flamante vínculo hacia una amistad.

En diálogo con TN, Alfredo contó que a su agresor lo había visto como una persona "educada y buena", con la que compartía "cosas" de trabajo y charlas amenas. "Hablamos un montón", recordó. La última vez que se vieron acordaron una cena: "Me había propuesto hacer algo y yo le dije que estaba cansado, por eso se dio la cena".

Alfredo le comentó que haría "tarta y birra", a lo que Julián respondió que prefería llevar una botella de vodka. "Hasta ahí todo era normal, era una cena de amigos", precisó. “No veía nada malo, ni raro. Fue el primer encuentro en mi casa porque la primera vez fue afuera por cautela. Él me dijo que no tomaba cerveza y prefirió traer un vodka con gaseosa, pero tomé principalmente gaseosa”.

Cómo fue el ataque

“Él fue tres veces al baño, yo fui una sola vez y ahí fue cuando puso algo en mi bebida. Miramos tele, pestañee y cuando volví a abrir los ojos, tenía las manos atadas y una me sangraba por la fuerza de la atadura. Me maniataron con los cordones de mis zapatillas”, detalló.

Acto seguido, el profesional cuando abrió los ojos reaccionó y le gritaron, entonces su acompañante "se puso violento" y le dijo que "era un trabajo". Rememoró que le ataron los pies y le pidieron que se quedará quieto. "Me golpearon la cabeza y presumía de un bulto en la cintura, pero nunca vi un arma”.

“El que tenía el cuchillo estaba más agresivo. Agarraron la plata del alquiler y ahí tomó el cuchillo de carnicería que era mío, lo empuñó, me quiso dar en el pecho, pero puse el brazo y me lo clavó en el antebrazo. Sacó el cuchillo, se enojó y me dijo que era ‘un hijo de puta’ y que tenía que morir”.

Luego lo apuñalaron en las piernas y encontraron un cofre con los ahorros que tenía de toda su vida. "Empezaron a jugar entre ellos con mi ropa, la cual me robaron, al igual que una computadora nueva y dos celulares, ya que yo había cambiado de teléfono el martes”.

“No me hicieron preguntas, test de psicología, profilaxis, ni el pep. Me llevaron al Hospital Rivadavia y, a pesar de la contusión, no me hicieron ni una tomografía. Nunca voy a saber ni con qué me drogaron. El SAME y la policía llegó muy rápido, al igual que la policía científica, que fue muy empática”, concluyó.

El informe de la policía

Según el parte policial citado por Noticias Argentinas, la Policía de la Ciudad arribó a las 4:30 de la madrugada del sábado 8 de noviembre en un departamento de la calle Paraguay, donde un hombre resultó herido.

“En el interior del domicilio se observó a otras personas revolviendo el lugar, quienes les robaron pertenencias. Según su relato, uno de los delincuentes lo agredió, provocándole una herida punzante en el antebrazo izquierdo, motivo por el que el SAME lo trasladó al Hospital Rivadavia, sin riesgo de vida”, señala el escrito.

En las grabaciones de las cámaras del edificio se observa ingresar a Alfredo con el joven a las 22.27 horas. Los cómplices accedieron al lugar gracias al primer joven que, a las 2:42 de la madrugada, salió del departamento y les abrió la puerta.

La última toma captó a los agresores retirándose del lugar a las 3:48 con la cabeza a gacha y a consciencia de la cámara de seguridad que registra las imágenes. Hasta el momento no se dio con su paradero.