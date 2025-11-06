Trágico incendio en Palermo: murió una mujer y cinco personas resultaron heridas

Una mujer de 68 años falleció y otras cinco personas debieron ser asistidas por inhalación de humo tras un incendio que se desató en la madrugada del jueves en un edificio en Palermo. Todavía no se definieron las causas del incendio pero se supo que se originó en la vivienda de la persona fallecida.

El fuego se originó cerca de las 2 de la madrugada en uno de los departamentos del edificio de diez pisos ubicado en la avenida Scalabrini Ortiz 2342, entre las calles Güemes y Charcas, en el barrio porteño de Palermo. Según informaron fuentes oficiales, las llamas se propagaron rápidamente por los pisos superiores, generando una densa columna de humo que alertó a los vecinos y motivó una inmediata intervención de los servicios de emergencia. Al lugar acudieron varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad, cinco ambulancias del SAME y una unidad de triage, que trabajaron intensamente durante más de una hora para controlar el siniestro y asistir a los afectados.

La víctima fatal fue hallada sin vida dentro del departamento donde se habría iniciado el fuego. Las otras cinco personas, afectadas por la inhalación de humo, fueron atendidas en el lugar y no requirieron traslado. La Policía Científica trabaja para determinar las causas del incendio, mientras que la zona permanece acordonada y con tránsito interrumpido para facilitar las tareas de peritaje y ventilación del edificio.

Antecedente reciente: incendio en Parque Patricios con evacuación escolar

Este trágico episodio se suma a otro siniestro ocurrido hace apenas unos meses en el barrio de Parque Patricios, donde un incendio en un taller mecánico ubicado sobre la calle La Rioja, entre Brasil y José de Garro, provocó el derrumbe parcial del techo del inmueble. El fuego comenzó en la planta baja y se extendió rápidamente al piso superior, generando una densa humareda que obligó a evacuar preventivamente dos escuelas linderas, con más de 150 personas involucradas.

En esa ocasión, también fueron asistidas cinco personas por inhalación de humo, y los Bomberos de la Ciudad debieron trabajar durante varias horas para controlar el foco ígneo y remover escombros. “El incendio está controlado, vamos a continuar con tareas de remoción”, informó en ese momento Diego Pablo Coria, vocero de Bomberos de la Ciudad. Fuentes oficiales recordaron la importancia de contar con matafuegos en condiciones, salidas de emergencia señalizadas y planes de evacuación actualizados, puntualmente en edificios de muchos pisos o con alta densidad de ocupación.