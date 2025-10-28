Incendio en un galpón en Parque Patricios: por el humo, evacuaron dos escuelas

En un taller mecánico del barrio porteño de Parque Patricios se originó, en las últimas horas, un incendio que provocó el derrumbe parcial de un techo. Los Bomberos de la Ciudad trabajan sobre la calle La Rioja, entre la avenida Brasil y José de Garro, para controlar la situación, y, previamente, tuvieron que realizar evacuaciones en dos colegios linderos.

El fuego comenzó en la planta baja del taller y pronto tomó el piso superior. Las autoridades controlaron el perímetro y realizaron evacuaciones preventivas en dos escuelas que involucraron a más de 150 personas. Otras cinco, fueron asistidas por el SAME por inhalación de humo.

"El incendio está controlado, vamos a continuar con tareas de remoción", expresó Diego Pablo Coria, perteneciente a Bomberos de la Ciudad.

El incendio en Parque Patricios

Esta mañana la zona porteña de Parque Patricios amaneció revuelta por un incendio de enorme magnitud originado en el corazón del barrio. Desde un taller mecánico comenzó a expandirse una columna contundente de humo negro, que rápidamente afectó a las casas linderas y obligó a las autoridades a activar un protocolo adrede. El episodio provocó evacuaciones, incluyendo dos escuelas durante el horario de clases.

Según datos oficiales el incendio comenzó a las 9 de la mañana en un depósito ubicado sobre la calle La Rioja, entre Brasil y José de Garro. “El incendio se originó en un galpón y el humo por el viento sur obligó a evacuar una escuela y torres de edificio”, expresaron desde el SAME.

Cuarenta minutos después del origen, el fuego todavía estaba activo y debieron sumarse nuevas dotaciones de Bomberos de la Ciudad para controlar el foco y el perímetro del incendio evitando su propagación.

La evacuación de la Escuela N°2

Entre los lugares linderos que se vieron afectados por el protocolo de evacuación está la Escuela N° 2 “José María Gutiérrez”, donde debieron salir alrededor de 50 personas, entre alumnas y alumnos, docentes y directivos. Según el personal del SAME, “los alumnos y maestros de la escuela están siendo evaluados por precaución por médicos y psicólogos. Están todos fuera de peligro. Las dos torres de La Rioja y Salcedo fueron evacuadas en orden y en calma”.

En esa línea, Coria de Bomberos de la Ciudad, expresó: "Los chicos están bien, se estuvo hablando con la directora. En minutos más vamos a empezar a hacer entrar a los chicos a los colegios para que no estén en la vía pública y los residentes de los edificios van a empezar a volver cuando se disipe el humo".

Todavía son materia de investigación las causales del incendio, aunque se habla de un cortocircuito o presunto desperfecto eléctrico en el interior del galpón. Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad confirmaron que el fuego ya fue controlado.

Las causas serán investigadas bajo el equipo de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones de Bomberos de la Ciudad. A su vez, la Brigada de Emergencias Especiales está haciendo la evaluación dentro del taller.