Robo y muerte en una empresa de Parque Patricios: la escena que desencadenó la tragedia

Muerte y robo en una empresa de Parque Patricios: la escena que desencadenó la tragedia

Un violento robo seguido de muerte sacudió al barrio porteño de Parque Patricios en la mañana del lunes, cuando cuatro delincuentes ingresaron a robar a una empresa distribuidora de paneles solares. El hecho derivó en la muerte de un empleado de 65 años, quien perdió la vida al llegar al lugar y descubrir que la puerta había sido violentada.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, los ladrones permanecieron casi una hora dentro del establecimiento, ubicada en la calle Sánchez de Loria al 2018, entre las 6 y las 7 de la mañana, y luego escaparon sin ser vistos. Las cámaras de seguridad privadas registraron el ingreso y la salida del grupo, lo que permitió reconstruir la secuencia. El empleado, que arribó alrededor de las 8, no tuvo contacto directo con los delincuentes.

Cómo fue le trágico robo en Parque Patricios

Al ingresar, el hombre advirtió el robo y llamó al 911. Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad lo encontraron sin vida, con un pie enganchado en una escalera. De acuerdo con las primeras pericias, se habría caído al intentar revisar el local, golpeándose la cabeza y falleciendo en el acto. En un primer momento trascendió que se trataba de un asalto con toma de rehenes, pero voceros oficiales aclararon que la empresa estaba vacía durante el robo y que la víctima llegó después. La confusión inicial se debió a versiones previas que circularon en la zona.

Actualmente, se desplegó un amplio operativo policial en Parque Patricios para dar con los responsables. Se analizan las grabaciones de cámaras de seguridad y se relevan testimonios de vecinos y comerciantes. La investigación está a cargo de la fiscalía en turno, que busca determinar si los delincuentes actuaron con información previa sobre el funcionamiento de la empresa.

