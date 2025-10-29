La fiscalía pidió prisión preventiva para Morena Rial: los detalles

Morena Rial, la hija del famoso conductor de Argenzuela Jorge Rial, sigue detenida en la Unidad Penitenciaria N° 51 de la localidad de Magdalena. Ahora, el fiscal a cargo de la causa que la mantiene aprehendida pidió su prisión preventiva ya que, según trascendió, pudo corroborar que Morena violó la libertad condicional que le había otorgado la Justicia.

Según May Martorelli en Arriba Argentinos, fueron presentadas pruebas contundentes que develan cómo la mediática incumplió las condiciones impuestas por la Justicia para mantener la condicional. Entre los elementos aportados a la causa existen capturas de pantalla y fotos que la ubican a Morena en la casa de una amiga en el barrio porteño de Caballito.

La hija de Jorge habría ido a este lugar en varias oportunidades, lo que representaría una violación directa a su situación procesal ya que no es un domicilio autorizado por la Justicia para cumplir su libertad condicional.

El fiscal pide la prisión preventiva

Además de pedir la prisión preventiva para Morena Rial, el fiscal denunció que la mediática no se presentó a cumplir con los controles judiciales, como los análisis y las terapias obligatorias. En las próximas horas el juez deberá evaluar las pruebas y decidir si revocará el beneficio que recae sobre la hija de Jorge.

En las últimas semanas, su exabogado y amigo Alejandro Cipolla diálogo con Mujeres Argentinas y contó cómo está viviendo Morena esta situación. “Está quebrada. Arrepentida no podemos decir, porque volvemos a reiterar que ella tiene una patología psiquiátrica que le genera una personalidad autodestructiva”.

El abogado confirmó que el diagnóstico de Morena fue comprobado por profesionales del Servicio Penitenciario: “Esto ya ha sido verificado por personal de la unidad, que lo consignó en un informe reservado. Solo repito palabras que ya se hicieron públicas”.

Cómo es la Unidad N°51 de Magdalena

Según LAM, la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena donde Morena Rial está detenida presenta problemas de infraestructura, humedad y deficiencias en el servicio médico. “La higiene deja mucho que desear”, expresaron en el panel del programa de Ángel de Brito.

Aún en condiciones de deterioro, las internas del penal pueden participar de distintos talleres textiles y de panadería que tienen el objetivo de brindar herramientas para la salida laboral.

La alimentación en el lugar está a cargo de un servicio de catering, que provee cuatro comidas diarias, y las visitas se realizan los fines de semana, solo bajo un estricto protocolo de seguridad.