Giro inesperado en la causa de Morena Rial: “Es peligroso”

Qué se sabe de Morena Rial tras su detención.

Morena Rial podría abandonar el penal de mujeres de Magdalena para continuar su detención en su domicilio. Así lo confirmó su abogado y amigo personal, Alejandro Cipolla, quien aseguró que el cambio se resolvería en las próximas horas. La noticia fue adelantada por Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece), donde el periodista contó que la mediática podría volver a beneficiarse con la prisión domiciliaria mientras se define su situación judicial por el presunto robo a propiedades en la zona norte del conurbano bonaerense.

“Esa es la idea —confirmó Cipolla—. Tuvimos un inconveniente con el tema de los domicilios, así que veremos si el Servicio Penitenciario puede ir mañana recién a chequear eso”, detalló el letrado, que sigue de cerca el caso desde el primer día. En su explicación, el abogado dejó en claro que no se trata de una liberación, sino de un cambio de modalidad en el cumplimiento de la detención. “Acá no es que se concede una libertad: se suplanta un penal por una casa. Ella no puede salir a hacer compras, no se puede mover del departamento porque le ponen una tobillera”, explicó el abogado.

Además, sostuvo que la medida busca preservar la salud mental de Morena. “Incluso es peligroso tenerla en un penal porque podría agravar un problema psiquiátrico. La soledad extrema es un gran problema”, remarcó. Según el letrado, la joven de 25 años continuará haciendo terapia de manera voluntaria, sin necesidad de imposiciones judiciales. También destacó que la causa aún no tiene resolución definitiva: “Ella actualmente no tiene ni siquiera prisión preventiva, su situación procesal no está resuelta”.

Qué dijo Alejandro Cipolla sobre la supuesta huelga de hambre de Morena Rial

En los últimos días circularon versiones que afirmaban que Morena Rial había iniciado una huelga de hambre en el penal de Magdalena. La información fue difundida por Diego Moranzoni en Polémica en el Bar, pero rápidamente desmentida por su abogado, Alejandro Cipolla. “Comunico por medio de la presente que More Rial no se encuentra en ningún tipo de huelga de hambre”, aclaró el letrado en redes sociales. “Seguimos con el Dr. Martín Leiro trabajando en la solicitud de arresto domiciliario”, agregó.