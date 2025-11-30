Cuándo es el próximo partido de Boca en el Torneo Clausura: semifinales y contra quién juega

Después del triunfo de Boca ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2025, Boca volvío a demostrar ser uno de los mejores equipos del año. El conjunto que dirige Claudio Ubeda ahora tendrá el próximo partido en semifinales.

Aunque resta la confirmación oficial, todo indica que el duelo contra el ganador de Racing vs Tigre se jugará el próximo fin de semana de noviembre en la cancha de Boca. La AFA estará organizando el cronograma de semifinales a la espera de los otros dos equipos ya que el Xeneize y Estudiantes de La Plata están en ese lugar

La final del Clausura 2025 será el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Por su parte, el Trofeo de Campeones se definirá el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás, donde ya espera Platense. La temporada entra en su tramo final y Boca, con el respaldo de su gente y la convicción de sus jugadores, apunta a seguir escribiendo su historia con triunfos y títulos que despierten la pasión de toda la Argentina.