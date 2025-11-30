Mendoza: con apoyo de LLA, Cornejo avanza con un proyecto que pondría en riesgo el agua potable de 3 de cada 4 mendocinos

El próximo martes, el Senado de Mendoza definirá lo que inició la Cámara de Diputados: la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge Cobre Mendocino. La iniciativa habilita la explotación de cobre en Uspallata y sería el primer emprendimiento metalífero de gran escala en la provincia. Con un uso intensivo de agua del Río Mendoza, el proyecto podría comprometer el suministro de tres de cada cuatro mendocinos. Según anticiparon a El Destape, Cornejo ya cuenta con los votos para asegurar su aprobación.

El avance fue posible gracias al respaldo del presidente Javier Milei, que garantizó apoyos clave en la Legislatura provincial. Aun así, Cornejo no quedó conforme con la media sanción en Diputados: esperaba el acompañamiento del PJ para reducir el costo político de un proyecto fuertemente cuestionado por su impacto ambiental y productivo. La sesión del martes no solo definirá el futuro del yacimiento, sino también el escenario político que enfrentará el gobernador tras una decisión que divide a la provincia y pone el agua en el centro del conflicto.

Cabe destacar que el Conicet había emitido un comunicado en el que alertó por el proyecto de ley, pero luego de denunciar amenzas políticas, fue eliminado de la web. Entre lo publicado, se destacaba: “Observamos que avanza el trámite administrativo para otorgar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, sin que la empresa haya respondido sustantivamente a las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados”.

En diálogo con El Destape, el exdiputado provincial por el Frente de Izquierda, Lautaro Jimenez, expresó: "Estan yendo a poner en riesgo el principal rio de la provincia que se aprovecha hasta en un 90%". Pese a haber denunciado un blindaje mediático en donde no se comunica las consecuencias directas que trae este proyecto, en la ciudad capital y la propia Uspallata se generó levantamiento popular.

Cornejo Avanza con su proyecto minero

En la Conferencia Internacional Argentina Cobre II, el gobernador Alfredo Cornejo sostuvo que el proyecto San Jorge Cobre Mendocino representa una oportunidad estratégica para el desarrollo económico de Mendoza. Según su postura, la provincia necesita diversificar su matriz productiva y dejar de depender exclusivamente de actividades tradicionales como la vitivinicultura o la agricultura. Además, el mandatario radical remarcó que el impulso del Gobierno nacional y el escenario internacional favorable a la demanda de cobre crean condiciones propicias para avanzar con el proyecto.

"La Argentina tiene 10 proyectos con volumen de exportabilidad, y el San Jorge esta dentro de ellos", expresó la ministra de Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre al Siete TV, mientras empresarios mineros evalúan extraer hasta 14 mil toneledas de cobre al año. El cobre es un recurso central en la transición energética global en la que, según Cornejo, Mendoza cuenta con un potencial mineralógico que no puede seguir desaprovechándose por “restricciones políticas”.

Consecuencia ambiental y la ganancia al exterior

El proyecto enfrenta una fuerte resistencia social. Vecinos de Uspallata, organizaciones ambientales y distintos sectores comunitarios cuestionan su impacto en el ambiente y en los recursos hídricos. En este sentido alertan sobre riesgos para las cuencas de agua, la biodiversidad, los glaciares y la calidad de vida en la región. La falta de “licencia social” se mantiene como uno de los principales obstáculos para su aprobación definitiva.

En este sentido, el referente de izquierda Jiménez alertó que en verano, Mendoza suele tener consumo limitado para administrar el acceso a agua potable, problemática que atraviesa y afecta a varias provincias del norte argentino por la real crisis hídrica. Es por esto, que el exdiputado provincial reflexionó sobre la preocupación que despierta no solamenten en la población, sino en el sector productivo vitibinicola: "Las provincias mineras son las más pobres del pais, y no es casualidad que luego dependan aún más del ATN".

"A diferencia de otras provincias, Mendoza posee una industria diversificada lo que la transforma en una jurisdicción mucho mas próspera e independiente", describió Jimenez mientras alertó por la amenza al sector productivo provincial: "No se podrá cobrar más de 3% de regalías, pero si menos. Se necesitarían cinco proyectos San Jorge para incrementar al menos el 2% del presupuesto provincial".

Votación en Diputados

Mientras el Gobierno nacional celebrá el aumento de las exportaciones mineras, con el apoyo de la LLA, y Cambia Mendoza, la provincia aprobó el proyecto en Diputados con 32 votos a favor y 13 en contra. Por su parte, solo en este proyecto el PJ mendocino votó en contra en su totalidad.

Asimismo y con el apoyo peronista provincial, también se votó el nuevo régimen de regalías mineras, la creación de un fondo de compensación ambiental y otras DIA vinculadas a proyectos en Malargüe. Este último muestra el interesa de Alfredo Cornejo de impulsar la reforma de la Ley de Glaciares, información que fue confirmada por el propio Javier Milei en el marco del Congreso de Economía Regional en la provincia de Corrientes.

Ahora la Cámara de Senadores deberá continuar el debate en un contexto social agitado en el que el pueblo mendocino expondrá nuevamente su repudio, y de ser positivo, Uspallata se transformará en una nueva zona de explotación de megaminería.