ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, sábado 29 de noviembre de 2025

Las dos postales del clima en Santa Fe están dominadas por el mismo patrón: nubarrones, descargas eléctricas y una humedad que anticipa un sábado 29 de noviembre cargado de tensión atmosférica. Tanto Rosario como la ciudad capital amanecen bajo alerta por tormentas de variada intensidad, con probabilidades que oscilan entre el 40% y el 70% durante gran parte de la jornada.

El pronóstico del tiempo difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un escenario típico de fin de primavera en la región centro: calor húmedo, núcleos de tormenta aislados y la posibilidad de que se desarrollen chaparrones intensos en cortos períodos. Estas condiciones suelen estar asociadas a inestabilidad prefrontal, lo que incrementa las chances de fenómenos repentinos.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para el sábado

En la ciudad de bandera, el sábado 29 muestra una máxima de 24° y una mínima de 17°, con tormentas posibles desde la mañana y picos de inestabilidad entre la tarde y la noche, donde las probabilidades trepan al 70%.

En ese sentido, el pronóstico del tiempo indica:

Mañana: 10–40% de tormentas.

10–40% de tormentas. Tarde y noche: 40–70% con actividad eléctrica.

Para el domingo 30, el panorama sigue similar: máxima de 24°, lluvias y tormentas entre el 40% y el 70% durante la mañana. Recién el lunes 1 se estabiliza el tiempo, con nubosidad variable y sólo un 0–10% de chance de precipitaciones.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para el sábado

La capital provincial enfrenta un escenario un poco más extremo este sábado. La máxima trepa a 33°, lo que potencia la posibilidad de tormentas más intensas durante la tarde y noche. Así lo muestra el pronóstico del SMN de las últimas horas:

Mañana: 10–40% de lluvias.

10–40% de lluvias. Tarde: 40–70% con tormentas más severas, temperaturas por encima de 30°.

40–70% con tormentas más severas, temperaturas por encima de 30°. Noche: continúa la inestabilidad.

El domingo 30 desciende la temperatura (máxima de 25°) pero se mantienen las tormentas fuertes (40–70%). Al igual que en Rosario, el lunes 1 mejora: baja la inestabilidad y reaparecen los intervalos de sol.

Pronóstico de Santa Fe.

Ambas ciudades registran intensidades de 42–50 km/h en momentos puntuales del fin de semana, especialmente durante los episodios de tormenta. Este tipo de ráfagas suele acompañar los frentes convectivos que se desarrollan en la región pampeana y pueden derivar en caídas de ramas o cortes eléctricos localizados.

Las recomendaciones del SMN para las tormentas del sábado