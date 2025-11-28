Elevan a 128 el número de muertos del incendio de Hong Kong, con 200 desaparecidos

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre usa un teléfono cerca de la escena de un incendio mortal que estalló en el complejo de viviendas Wang Fuk Court, en Hong Kong, China

28 nov (Reuters) -El número de muertos en el peor incendio de Hong Kong en casi 80 años aumentó a 128 y unas 200 personas siguen desaparecidas en el complejo de viviendas arrasado por las llamas, según informó el viernes el jefe de seguridad de la ciudad.

El incendio afectó el miércoles por la tarde a la urbanización Wang Fuk Court, que consta de ocho torres de 32 plantas, en el distrito septentrional de Tai Po.

"No descartamos la posibilidad de que se encuentren más cadáveres cuando la policía entre en el edificio para realizar investigaciones detalladas", dijo en rueda de prensa el jefe de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, quien añadió que solo se había identificado a 39 de los 128 fallecidos.

Tang dijo también que las alarmas contra incendios de los edificios no habían funcionado correctamente.

Las labores de rescate ya habían concluido y al menos 79 personas, entre ellas 12 bomberos, resultaron heridas, añadió.

"Nuestro objetivo ahora es asegurarnos de que la temperatura disminuye en el edificio y, una vez que todo se considere seguro, la policía recogerá pruebas y llevará a cabo nuevas investigaciones", declaró Tang.

El complejo residencial, que alberga a más de 4.600 personas, estaba cubiertos de andamios de bambú y malla verde debido a unas obras de renovación.

La policía informó de que había detenido a tres responsables de la empresa constructora sospechosos de homicidio involuntario por utilizar materiales inseguros, como planchas de espuma inflamable para bloquear las ventanas.

LA DURA TAREA DE IDENTIFICAR A LOS SERES QUERIDOS

El año pasado, las autoridades informaron a los residentes del complejo de viviendas de que se enfrentaban a "riesgos de incendio relativamente bajos", tras las repetidas quejas de los vecinos sobre los riesgos de incendio que planteaban las obras de renovación que se estaban desarrollando, según informó a Reuters el Departamento de Trabajo de la ciudad.

Mientras los bomberos contenían el fuego el viernes y rociaban las torres aún humeantes, las familias tenían la triste tarea de ver las fotografías de los muertos tomadas por los equipos de rescate.

Un residente, que no quiso ser identificado, dijo que la esposa de un amigo estaba entre las personas en paradero desconocido.

"Racionalmente hablando, significa que no hay esperanza", dijo. "Pero aún hay que encontrar los cuerpos, ¿no? A ver si los han encontrado (...). Es demasiado triste. Cuando se trata de gente que conoces, es aún más doloroso".

EL INCENDIO ES EL MÁS MORTÍFERO DE HONG KONG DESDE 1948

Decenas de trabajadoras domésticas filipinas habían quedado atrapadas en la catástrofe y 19 seguían desaparecidas, dijo Edwina Antonio, directora ejecutiva de la asociación de acogida de mujeres inmigrantes Bethune House.

El consulado de Indonesia dijo que dos de las víctimas mortales eran nacionales y que también trabajaban como empleadas domésticas. Hong Kong cuenta con unas 368.000 trabajadoras domésticas, en su mayoría mujeres de países asiáticos de renta baja que viven con quienes las contratan.

El incendio es el más mortífero de Hong Kong desde 1948, cuando 176 personas murieron en el incendio de un almacén, y ha propiciado comparaciones con el infierno de la Torre Grenfell de Londres, que mató a 72 personas en 2017.

El incendio se atribuyó a empresas que equiparon el exterior con revestimientos inflamables, así como a fallos del Gobierno y del sector de la construcción.

La policía detuvo a dos directores y a un consultor de ingeniería de Prestige Construction, una empresa identificada por el Gobierno por realizar tareas de mantenimiento en Wang Fuk Court durante más de un año.

"Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa incurrieron en graves negligencias, lo que condujo a este accidente y provocó que el fuego se propagara sin control, causando importantes víctimas", dijo el jueves la superintendente de policía Eileen Chung.

(1 USD = 7,7779 HKD )

Con información de Reuters