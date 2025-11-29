Mediocampista colombiano Rojas finaliza relación con Necaxa de México

CIUDAD DE MÉXICO, 28 nov - El mediocampista colombiano Johan Rojas finalizó el viernes su vínculo con el club mexicano Necaxa al que llegó en calidad de préstamo desde Monterrey hace nueve meses.

El jugador de 23 años llegó a los "Rayos" de Necaxa en febrero, y registró dos goles en 31 partidos disputados.

"Agradecemos a Johan Rojas por esta etapa como jugador de nuestro equipo, deseándole éxito en lo que venga", publicó el club mexicano en la red social X.

Antes de su llegada al fútbol mexicano, Rojas jugó para el club colombiano La Equidad donde debutó en 2022.

Hace días, Rojas se despidió en sus redes sociales del club mexicano.

"Muchas gracias a todas las personas que siempre me brindaron un espacio agradable para mi estadía en Aguascalientes, a mis compañeros que siempre estuvieron abiertos a enseñarme algo nuevo para mi carrera y a toda la hinchada muchas gracias por el apoyo siempre. Perdón si en algún momento sintieron que no fui leal con ustedes, me despido de un gran club. MUCHAS GRACIAS", publicó el jugador.

Con información de Reuters