Muere una soldado de EEUU tras la emboscada en Washington, en un foco de tensión política

FOTO DE ARCHIVO: La fiscal federal para D.C. Jeanine Pirro habla durante una rueda de prensa con el director del FBI Kash Patel y otras autoridades sobre el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional el 26 de noviembre, en Washington, D.C., EEUU

WASHINGTON, EEUU, 28 nov (Reuters) -Una miembro de la Guardia Nacional murió el jueves tras un tiroteo cerca de la Casa Blanca que, según los investigadores, fue una emboscada llevada a cabo por un ciudadano afgano, un ataque que el presidente Donald Trump atribuyó a los fallos en la investigación de inmigración de la era Biden, mientras ordenaba una revisión exhaustiva de los casos de asilo.

Sarah Beckstrom, de 20 años, murió a causa de las heridas y su compañero, Andrew Wolfe, de 24 años, estaba "luchando por su vida", dijo Trump, mientras los investigadores llevaban a cabo lo que los dirigentes dijeron que era una investigación de terrorismo después del tiroteo del miércoles.

El FBI registró múltiples propiedades en una investigación cada vez más amplia, incluida una casa en el estado de Washington vinculada al sospechoso, quien, según las autoridades, formó parte de una unidad respaldada por la CIA en Afganistán antes de llegar a Estados Unidos en 2021 bajo un programa de reasentamiento.

Los agentes se incautaron de numerosos dispositivos electrónicos en la residencia del sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, incluidos teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas, e interrogaron a sus familiares, dijo en rueda de prensa el director del FBI, Kash Patel.

La fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, dijo que el sospechoso condujo a través del campo y luego emboscó a los miembros de la Guardia mientras patrullaban cerca de la Casa Blanca el miércoles por la tarde.

"Quiero expresar la angustia y el horror de toda nuestra nación por el ataque terrorista de ayer en nuestra capital, en el que un monstruo salvaje asesinó a tiros a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, que estaban desplegados como parte de la Fuerza operativa de DC", dijo Trump en una llamada de Acción de Gracias con miembros del servicio militar estadounidense.

Echando la culpa al Gobierno de su predecesor en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden, Trump dijo que el presunto atacante, al que describió como un "loco", se encontraba entre los miles de afganos que llegaron sin ser inspeccionados cuando Estados Unidos llevó a cabo una caótica retirada en 2021. No aportó ninguna prueba en apoyo de su afirmación.

Trump dijo que la "atrocidad del sospechoso nos recuerda que no tenemos mayor prioridad de seguridad nacional que asegurarnos de que tenemos pleno control sobre las personas que entran y permanecen en nuestro país."

Armado con un potente revólver, un Magnum .357, el agresor disparó a los dos miembros de la Guardia Nacional antes de resultar herido en un intercambio de disparos con otros soldados. Estaba hospitalizado en estado grave, dijo Trump.

"Mi niña ha pasado a la gloria", escribió en redes sociales Gary Beckstrom, padre de la soldado de la Guardia Nacional que murió, añadiendo que su familia estaba lidiando con una "horrible tragedia". Trump habló más tarde por teléfono con los padres de Beckstrom, dijo un representante de la Casa Blanca.

Con información de Reuters