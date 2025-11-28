El trámite es completamente online y no requiere clave de seguridad social.

Si necesitás acreditar tu cobertura de salud para cualquier trámite, el comprobante de empadronamiento (codem) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el documento que necesitás. Te contamos cómo obtenerlo de manera online, rápida y sin costo alguno.

Qué es el codem y para qué lo usás

El comprobante de empadronamiento (codem) es un documento oficial que certifica qué obra social tenés asignada en el sistema de salud argentino. Este padrón lo administra la Superintendencia de Servicios de Salud, pero ANSES permite que cualquier persona pueda consultarlo y descargarlo de forma gratuita.

Este certificado es válido para presentar en cualquier institución sin necesidad de firma o sello adicional. Te lo pueden solicitar para:

Afiliarte a una clínica o sanatorio

Trámites laborales con tu empleador

Gestiones en colegios o universidades

Verificar los datos de tu grupo familiar

Cómo descargar tu codem paso a paso

El trámite es completamente online y solo necesitás tu DNI y CUIL. seguí estos pasos:

Ingresá a la página oficial de anses: anses.gob.ar/consultas/codem Hacé clic en "iniciar consulta" Completá tu número de dni, cuil y el código de seguridad Presioná "consultar" para generar el documento Descargá el archivo en formato pdf o imprimilo directamente

El comprobante se genera al instante y podés usarlo inmediatamente. no requiere validación adicional.

¿Quién puede obtener el codem?

Todos los trabajadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados y titulares de prestación por desempleo.

¿Necesito clave de la seguridad social?

No, este tipo de trámite no requiere clave de seguridad social ni turno previo.

Qué hacer si los datos son incorrectos

Si al descargar tu codem ves que la obra social no coincide o faltan familiares, tenés estas opciones:

Actualización virtual: podés modificar tus datos mediante la atención virtual de ANSES

Trámite presencial: si el problema continúa, sacá turno para ir a una oficina de ANSES

Contacto directo: también podés comunicarte con tu obra social para verificar inconsistencias

Para actualizar el grupo familiar necesitás presentar partidas de nacimiento, certificado de convivencia o documentación que acredite los vínculos. Los cambios suelen reflejarse en el sistema de manera inmediata.

Guía de créditos ANSES para jubilados: tasas y montos actualizados

Con la eliminación de los créditos tradicionales de la ANSES, los jubilados y pensionados deben buscar alternativas en el sistema bancario. Afortunadamente, la banca pública argentina desarrolló líneas de crédito específicas con montos accesibles, tasas competitivas y plazos extendidos. Esta guía completa detalla todas las opciones disponibles, sus requisitos y ofrece recomendaciones clave para acceder al financiamiento.

Oferta de préstamos por banco: montos y tasas

1. Banco Nación: la opción con mayor monto

Para clientes y no clientes, el Banco de la Nación Argentina ofrece la alternativa más flexible en cuanto a monto máximo.

Monto: Desde $5.000 hasta $50.000.000 .

Plazo: De 36 a 72 meses (3 a 6 años).

Condición: La cuota no superará el 35% de los haberes netos del solicitante.

Destino: Libre uso, sin restricciones.

2. Banco Provincia: tasa fija promocional

Exclusivo para quienes cobran su haber en esta entidad, ofrece una tasa muy competitiva.

Monto: Hasta $10.000.000 .

Plazo: 12 a 72 meses.

Tasa: Fija del 79% anual .

Beneficio: Sin gastos de otorgamiento ni comisiones iniciales.

Contás con tasa fija del 79% si cobrás en Banco Provincia.

3. Banco Ciudad: mayor flexibilidad de cuota

Una excelente opción para aquellos que necesitan un monto moderado con un tope de cuota más alto.