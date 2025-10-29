Los créditos están disponibles para jubilados y titulares de AUH y SUAF.

Los beneficiarios de ANSES tienen disponible una oportunidad única de acceso al crédito a través de las líneas exclusivas del Banco Nación y Banco Provincia. Con montos que alcanzan los $50 millones, estas alternativas financieras representan un alivio concreto en el contexto económico actual.

Estos créditos están destinados a todos los titulares de prestaciones de ANSES: jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) e incluso Pensionados No Contributivos.

Estos son los requisitos fundamentales para ambas entidades

Los criterios de acceso son sencillos e inclusivos:

Ser titular activo de ANSES

Percibir los haberes a través del banco elegido

Tener entre 18 y 75 años de edad

Contar con residencia permanente en Argentina

No se considera el historial crediticio previo

Crédito Banco Provincia: hasta $2.500.000 con aprobación inmediata

Esta línea se destaca por su simplicidad y rapidez:

Monto máximo: $2.500.000

Acreditación: en menos de 48 horas

Proceso: 100% digital desde home banking

Ventaja: no requiere garantías adicionales

El trámite paso a paso:

Ingresá a tu home banking del Banco Provincia Buscá la sección "préstamos" Utilizá el simulador para elegir monto y plazo Confirmá la operación con tu clave digital

Crédito Banco Nación: hasta $50 millones con plazos extendidos

Para necesidades de financiamiento más amplias:

Monto: desde $100.000 hasta $50.000.000

Plazo de pago: hasta 72 meses

Sistema de amortización: francés con cuotas fijas

Modalidad: online o presencial según preferencia

Simuladores online

Ambos bancos ofrecen herramientas digitales que permiten calcular el valor exacto de la cuota mensual, comparar diferentes escenarios de plazo y monto, conocer la tasa de interés nominal anual y visualizar el costo financiero total del préstamo.

Podés solicitar hasta $50 millones con plazos de hasta 72 meses.

Beneficios adicionales

Estas líneas presentan ventajas significativas:

Tasas de interés preferenciales para el sector previsional

Descuento automático de cuotas del haber mensual

Sin costos de mantenimiento ocultos

Posibilidad de cancelación anticipada sin penalidades

Los créditos ANSES 2025 se consolidan como una herramienta financiera segura y accesible, diseñada específicamente para proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. La combinación de montos competitivos, plazos extendidos y procesos simplificados los convierte en una opción responsable para enfrentar proyectos personales, refinanciar deudas o cubrir gastos imprevistos.

Recomendaciones previas antes de hacer el trámite

Antes de iniciar el trámite, es aconsejable: