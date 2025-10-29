EN VIVO
Créditos ANSES 2025: cómo acceder a préstamos de hasta $50 millones

Conocé las líneas de crédito exclusivas para beneficiarios de ANSES. Te contamos requisitos, montos y cómo acceder a los préstamos disponibles.

29 de octubre, 2025 | 04.05

Los beneficiarios de ANSES tienen disponible una oportunidad única de acceso al crédito a través de las líneas exclusivas del Banco Nación y Banco Provincia. Con montos que alcanzan los $50 millones, estas alternativas financieras representan un alivio concreto en el contexto económico actual.

Estos créditos están destinados a todos los titulares de prestaciones de ANSES: jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) e incluso Pensionados No Contributivos.

Estos son los requisitos fundamentales para ambas entidades

Los criterios de acceso son sencillos e inclusivos:

  • Ser titular activo de ANSES

  • Percibir los haberes a través del banco elegido

  • Tener entre 18 y 75 años de edad

  • Contar con residencia permanente en Argentina

  • No se considera el historial crediticio previo

Crédito Banco Provincia: hasta $2.500.000 con aprobación inmediata

Esta línea se destaca por su simplicidad y rapidez:

  • Monto máximo: $2.500.000

  • Acreditación: en menos de 48 horas

  • Proceso: 100% digital desde home banking

  • Ventaja: no requiere garantías adicionales

El trámite paso a paso:

  1. Ingresá a tu home banking del Banco Provincia

  2. Buscá la sección "préstamos"

  3. Utilizá el simulador para elegir monto y plazo

  4. Confirmá la operación con tu clave digital

Crédito Banco Nación: hasta $50 millones con plazos extendidos

Para necesidades de financiamiento más amplias:

  • Monto: desde $100.000 hasta $50.000.000

  • Plazo de pago: hasta 72 meses

  • Sistema de amortización: francés con cuotas fijas

  • Modalidad: online o presencial según preferencia

Simuladores online

Ambos bancos ofrecen herramientas digitales que permiten calcular el valor exacto de la cuota mensual, comparar diferentes escenarios de plazo y monto, conocer la tasa de interés nominal anual y visualizar el costo financiero total del préstamo.

Podés solicitar hasta $50 millones con plazos de hasta 72 meses.

Beneficios adicionales

Estas líneas presentan ventajas significativas:

  • Tasas de interés preferenciales para el sector previsional

  • Descuento automático de cuotas del haber mensual

  • Sin costos de mantenimiento ocultos

  • Posibilidad de cancelación anticipada sin penalidades

Los créditos ANSES 2025 se consolidan como una herramienta financiera segura y accesible, diseñada específicamente para proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. La combinación de montos competitivos, plazos extendidos y procesos simplificados los convierte en una opción responsable para enfrentar proyectos personales, refinanciar deudas o cubrir gastos imprevistos.

Recomendaciones previas antes de hacer el trámite

Antes de iniciar el trámite, es aconsejable:

  • Verificar que cobrás tu prestación ANSES a través del banco elegido

  • Actualizar tus datos personales en el sistema bancario

  • Utilizar el simulador para encontrar la cuota que mejor se adapte a tu presupuesto

  • Recordar que la cuota no debería superar el 30% de tus ingresos mensuales

