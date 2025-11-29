Milei temió un desplante de Messi, otro escándalo entre Karina y Villarruel y el nuevo rol de un exfuncionario de Alberto

Javier Milei es fanático de las fotos con personalidades destacadas de diferentes lugares del mundo. Su séquito en las redes sociales se encarga cada vez que logra una de inundar Instagram y X con imágenes del Presidente con un destacado, sea Donald Trump, Elon Musk o Sylvester Stallone. En esta colección de fotos, su deseo más grande hoy es posar junto a uno de sus ídolos: Lionel Messi. Pero La Pulga le dijo por tercera vez que "No" en dos meses.

La primera fue en septiembre. El Gobierno buscó en el viaje de Milei a Nueva York para disertar en la ONU que haya un encuentro y foto con Messi. No se dio. En noviembre intentaron cruzarlo en un foro. Tampoco pudo ser. El 10 disertó un día antes que el Presidente. Y ahora se metió el cruce con la AFA en el medio y el Jefe de Estado no quiso sufrir un desplante del capitán argentino.

No hay ni hubo ni un gesto positivo de Messi en estos dos años para con Milei. Ni Sergio "Kun" Agüero (mantiene relación con ambos) pudo lograrlo. Lejos siempre Messi del debate político, pocos son los que accedieron al 10 desde ese sector en Argentina. Mauricio Macri, por ejemplo, tiene una foto y encuentro con él. Cristina Kirchner también. Alberto Fernández vivió lo mismo que está viviendo Milei: el desplante. Sucedió cuando la Selección decidió darle la espalda al entonces mandatario y lo dejó solo en la Casa Rosada sin la Copa del Mundo.

Si Milei iba a Estados Unidos, volver sin la foto con Messi hubiera sido una noticia que recorrería el mundo. Se iba a topar además con Claudio Tapia, el presidente de la AFA con quien se enfrenta desde el comienzo de su gestión y cuya tensión está en el punto más alto en estos momentos.

En Casa Rosada justificaron la suspensión del viaje de Milei de esta manera: "Es la respuesta silenciosa de Javier a lo que pasa en AFA. No va a compartir nada con Chiqui Mafia", afirmaron a El Destape en referencia a Tapia. Una pequeña muestra de la debilidad del Presidente en ese ámbito, que apenas ve de lejos y desconoce y solo le queda jugar a través de posteos en las redes sociales y nada más.

Milei iba a ser visto por cientos de millones de personas en todo el mundo. Iba a estar en el palco junto a Trump en Washington viendo el sorteo del Mundial. Había sido invitado por el gobierno de Estados Unidos. Un plan irresistible para un presidente. Pero llamativamente se bajó.

En otro plano del Gobierno volvieron los ya clásicos cruces entre Karina Milei y Victoria Villarruel. La vicepresidenta se sorprendió cuando se enteró que estaban yendo la hermana de Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli y Eduardo "Lule" Menem a presenciar la jura de los nuevos senadores.

Villarruel ya tenía los palcos organizados y llenos. Desde Casa Rosada acusaron a la vicepresidenta de prohibirles la entrada. "La Vicepresidente pidió que el pedido sea formal, porque los lugares en los palcos ya estaban asignados a familiares de los senadores y gobernadores", explicó a El Destape una persona del entorno de la vice.

Finalmente, Villarruel ante el enojo de Karina y su grupo accedió. "Una vez que llegó el pedido a través de ceremonial se asignaron los lugares. "Tuvimos que sacar personas de esos palcos y reasignarlos en otro lado", se quejaron desde la presidencia del Senado.

Por otra parte, el Gobierno tiene adentro a un muy activo exalbertista. Se trata de Antonio Aracre, exCEO de la empresa Syngenta y exjefe de asesores de la administración del Frente de Todos. Cuestiones insólitas de la Argentina. "Tony" visitó en una semana al asesor Santiago Caputo, al secretario de Comunicación Javier Lanari y finalizó su tour por el despacho de Luis Caputo junto al ministro de Economía.

¿Va a asumir algún cargo Aracre? ¿Será el nuevo vocero? ¿Será otra vez jefe de asesores? ¿Va a ser ministro? No, el panelista de televisión, de diálogo diario con Milei, quiere lanzar durante el verano un programa en la TV Pública plenamente económico y donde haya debate sobre las diferentes posturas. Por ahora, la idea les convenció a todos. Dicen que arrancaría en diciembre. Además, prepara una serie de videos sobre la batalla cultural. De albertista a libertario sin escalas.