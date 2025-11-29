Hong Kong llora a víctimas del incendio que causó 128 muertos; aún hay desaparecidos

Consecuencias del incendio mortal en el complejo de viviendas Wang Fuk Court en Hong Kong

Hong Kong lloraba el sábado la muerte de 128 personas en el incendio de un complejo de apartamentos de gran altura, una cifra que probablemente aumente, ya que 150 siguen desaparecidas días después del desastre.

Las autoridades han detenido a 11 personas en relación con el peor incendio de la ciudad en casi 80 años, mientras investigan posibles casos de corrupción y el uso de materiales inseguros durante las obras de renovación del complejo Wang Fuk Court.

Las operaciones de rescate en el lugar, en el distrito de Tai Po, cerca de la frontera con China continental, concluyeron el viernes, aunque la policía afirma que es posible que en las próximas semanas encuentre más cadáveres mientras rastrea los peligrosos edificios calcinados.

El sábado, la policía revisó a la baja el número de personas en paradero desconocido, de 200 a 150, tras confirmar con algunos familiares que habían conseguido volver a contactar con seres queridos que inicialmente habían dado por desaparecidos.

Cientos de agentes desplegados para buscar restos no encontraron más cadáveres, pero rescataron a tres gatos y una tortuga, según informaron los responsables policiales en una rueda de prensa.

El incendio se inició el miércoles por la tarde y rápidamente arrasó siete de los ocho bloques de 32 plantas del complejo, que estaban envueltos en andamios de bambú y malla verde y recubiertos de espuma aislante para las reformas.

El sábado, China continental ordenó una investigación a escala nacional sobre los riesgos de incendio en los edificios de gran altura, especialmente en los bloques residenciales en proceso de renovación.

CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE CADÁVERES

Las autoridades han declarado que las alarmas contra incendios del edificio Wang Fuk Court, en el que viven más de 4.600 personas, no funcionaban correctamente.

El dirigente hongkonés John Lee, otros funcionarios y empleados públicos, todos vestidos de negro, guardaron silencio durante tres minutos a primera hora del sábado ante las oficinas del gobierno central, donde las banderas se bajaron a media asta.

Se han instalado libros de condolencias en 18 puntos de la antigua colonia británica para que el público presente sus respetos.

"Nuestros pensamientos más sinceros están con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos y con los que ahora viven conmocionados e inseguros", declaró el rey Carlos de Inglaterra en un comunicado sobre la "espantosa tragedia".

En Wang Fuk Court, se vio a agentes de policía vestidos con trajes blancos, cascos y máscaras de oxígeno, trepando hacia los edificios por encima de montones de andamios de bambú caídos y alrededor de grandes charcos creados después de que los bomberos rociaran los edificios durante días para intentar bajar las temperaturas del interior.

Las operaciones de búsqueda podrían tardar entre tres y cuatro semanas en completarse, declaró la Ministra de Interior de Hong Kong, Alice Mak. Los dos bloques registrados el sábado fueron los menos dañados, según la policía.

Familiares y dolientes se reunieron en las inmediaciones para depositar cientos de ramos de flores, mientras algunos se enfrentaban a la sombría tarea de contemplar las fotografías de los fallecidos tomadas por los equipos de rescate.

Christy Tang, de 67 años, buscaba a su amiga, una jubilada extrovertida a quien le gustaba cantar y hacer deporte. "Revisamos las fotos de los cadáveres para intentar identificarla, pero fue en vano", dijo mientras depositaba flores en su memoria.

La tragedia también afectó a trabajadoras domésticas de Indonesia y Filipinas. Hong Kong cuenta con unos 368.000 trabajadores de este tipo, en su mayoría mujeres de países asiáticos de renta baja que viven con sus empleadores, a menudo en espacios reducidos.

Indonesia dijo que seis de sus ciudadanos murieron en el incidente. Filipinas declaró que uno de sus ciudadanos estaba gravemente herido y que se había confirmado la desaparición de otro, mientras que se creía que 28 residían en la zona, pero se desconocía su paradero.

Una trabajadora filipina herida, Rhodora Alcaraz, de 28 años, acunó al bebé de 3 meses de sus empleadores en una manta mojada mientras permanecía atrapada en una habitación llena de humo durante varias horas antes de ser rescatada por los bomberos, según declaró a Reuters su hermana Raychelle Loreto.

"Me siento muy débil. No puedo respirar", murmuró entre sollozos en un mensaje de audio de pánico enviado a su hermana a través de Facebook mientras la situación se agravaba.

EL INCENDIO MÁS MORTÍFERO DESDE 1948

El incendio es el más mortífero de Hong Kong desde 1948, cuando 176 personas murieron en el incendio de un almacén, y ha provocado comparaciones con el infierno de la Torre Grenfell de Londres, que mató a 72 personas en 2017.

Los residentes de Wang Fuk Court fueron informados por las autoridades el año pasado de que se enfrentaban a "riesgos de incendio relativamente bajos" después de quejarse en repetidas ocasiones de los peligros de incendio planteados por la renovación en curso, dijo a Reuters el Departamento de Trabajo de la ciudad.

Los residentes habían planteado sus preocupaciones en septiembre de 2024, en particular sobre la inflamabilidad potencial de la malla verde protectora que los contratistas habían utilizado para cubrir los andamios de bambú, dijo un portavoz del departamento.

El organismo de lucha contra la corrupción de Hong Kong informó que había detenido a ocho personas el viernes, entre ellas un consultor de ingeniería, un subcontratista de andamios y un intermediario.

Anteriormente, la policía había detenido a dos directores y a un consultor de ingeniería de Prestige Construction, una empresa identificada por el gobierno como encargada del mantenimiento de Wang Fuk Court durante más de un año, bajo sospecha de homicidio involuntario por utilizar materiales inseguros, entre ellos planchas de espuma inflamable para bloquear las ventanas.

Prestige no respondió a las repetidas llamadas que se le hicieron para que comentara la situación.

ACTIVISTAS PIDEN INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

La ira pública por el incendio ha sido hasta ahora silenciada, un marcado contraste con las protestas masivas a favor de la democracia de 2019 que llevaron a Pekín a endurecer su control.

Aun así, algunos voluntarios frustrados estaban repartiendo volantes cerca de la urbanización el viernes, exigiendo la rendición de cuentas del gobierno, una investigación independiente sobre la posible corrupción, el reasentamiento adecuado de los residentes y una revisión de la supervisión de la construcción.

El sábado por la tarde se habían recogido unas 10.000 firmas en una petición en línea.

Al igual que en otros grandes incendios como el de Grenfell, la presión para obtener respuestas puede extenderse rápidamente más allá de las empresas constructoras hasta los reguladores gubernamentales.

Miles, un voluntario del Tai Po Fire Concern Group que declinó dar su apellido dada la sensibilidad del asunto, dijo que las demandas de su grupo eran "muy básicas".

"El gobierno no debería oponerse a ellas. Si se opone, es demasiado sensible e irresponsable", afirmó.

Un portavoz de la oficina de seguridad nacional de China en Hong Kong afirmó en un comunicado el sábado que apoyan firmemente al gobierno de la ciudad para castigar severamente a cualquiera que utilice "el desastre para perturbar Hong Kong".

(Reportes de John Geddie, Jessie Pang, James Pomfret, Farah Master, Mei Mei Chu, Tyrone Siu, Artorn Pookasook, Edmond Ng, Nicoco Chan y Yuddy Cahya Budiman en Hong Kong; Redacción de John Geddie. Edición en español de Natalia Ramos)