Problemas en Independiente: Quinteros pierde a una pieza clave para el armado del 2026

Independiente afronta un golpe inesperado: una pieza clave dejará el club y complica el plan de refuerzos de Gustavo Quinteros para 2026.

Independiente atraviesa un escenario complejo en pleno armado del plantel para 2026: Diego Colotto, pieza clave de la Secretaría Técnica, dejará el club para asumir como mánager en Colón. La salida impacta directamente en la planificación de refuerzos diseñada junto a Gustavo Quinteros, en un momento en que el "Rojo" buscaba estabilidad tras un año turbulento.

Según adelantó TyC Sports, Colotto mantuvo una reunión en Rosario en las últimas horas con José Alonso, el nuevo presidente de Colón, en la que fijaron los objetivos de cara la siguiente temporada y habrían llegado a un acuerdo para que el exdefensor arribe al club santafesino como cabeza del fútbol.

El exjugador de Quilmes y Estudiantes de La Plata, entre otros, ocupaba un rol decisivo en el análisis de mercado, la elaboración de perfiles de refuerzo y la planificación de corto y mediano plazo. Su ida hacia el conjunto que milita en el Nacional B se definirá en cuestión de días, una vez que firme su desvinculación formal.

Cómo impacta su salida en el proyecto 2026 de Independiente

La temporada 2025 dejó heridas profundas en el Rojo. La inestabilidad deportiva, los constantes cambios de esquema y la falta de jerarquía en puestos clave llevaron al club a reformular su estructura futbolística. En ese contexto, Colotto era uno de los nombres encargados de supervisar scouting y análisis de rendimiento, identificar jugadores para incorporar, coordinar decisiones entre dirigencia y cuerpo técnico, y ordenar el área deportiva luego de meses complejos.

Independiente veía en él un perfil técnico y estratégico difícil de reemplazar. Por eso, su salida abre un vacío justo cuando Quinteros ya había entregado una lista preliminar de prioridades para el mercado 2026.

Quinteros no ocultaba internamente que Colotto era un aliado clave. En un plantel que necesita refuerzos en al menos seis posiciones, la figura del secretario técnico resulta determinante para acelerar tiempos, negociar contratos y anticipar movimientos del mercado.

Ahora, el entrenador deberá redefinir la logística del armado del nuevo plantel. El Rojo necesita resolver la llegada de un nuevo coordinador deportivo, la continuidad o salida de futbolistas con contratos próximos a vencer y el seguimiento de los refuerzos ya apuntados por el cuerpo técnico. Si la dirigencia no actúa rápido, Independiente corre el riesgo de perder opciones valiosas en un mercado que será sumamente competitivo.

Qué jugadores estaban en carpeta con Colotto al mando

Si bien la información es reservada, trascendió que había tres prioridades señaladas por Colotto y Quinteros:

Un volante de recuperación con experiencia en Primera.

Un extremo zurdo con llegada al gol.

Un defensor central con liderazgo.

Las negociaciones iniciales podrían verse interrumpidas hasta que Independiente nombre un nuevo responsable del área.

Qué puede pasar ahora en Independiente

La dirigencia analiza la posibilidad de mantener parte del equipo de trabajo de la Secretaría Técnica mientras busca un mánager o coordinador con perfil similar al de Colotto. También se evalúa sumar asesores externos en el corto plazo.

Para el entrenador, la clave será que el club no pierda tiempo: cada semana sin estructura fortalece a los rivales y dificulta la llegada de los refuerzos solicitados.