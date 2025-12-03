La visita oficial de los reyes de Países Bajos a Surinam no pasó desapercibida.

El rey Guillermo de Países Bajos protagonizó un momento histórico al pedir perdón por el pasado esclavista y colonialista de su país durante una cena de Estado celebrada en Surinam. Acompañado por la reina Máxima, este gesto marca la primera disculpa oficial de un monarca neerlandés en medio siglo en este país sudamericano.

"Su historia lleva el estigma de la esclavitud en nombre del Estado neerlandés. El gobierno neerlandés se ha disculpado por ello, y yo personalmente he añadido a esto la petición de perdón por la falta de acción contra este crimen de lesa humanidad por parte de los estatúderes y reyes de la Casa de Orange-Nassau", afirmó el monarca en su discurso.

Este pedido de perdón fue recibido y aceptado por representantes de descendientes de esclavos y comunidades indígenas en Surinam, quienes reconocieron la sinceridad del gesto y la inacción de los antepasados del rey. La casa real neerlandesa se benefició económicamente del sistema esclavista en sus colonias, obteniendo millonarias ganancias por la explotación de productos como azúcar, cacao, café, tabaco y algodón.

Surinam y las antiguas Antillas Neerlandesas abolieron oficialmente la esclavitud el 1 de julio de 1863, aunque la realidad fue que durante una década muchas personas continuaron sometidas a trabajos forzados bajo supervisión estatal en las plantaciones. Este dato resalta la profundidad y duración del legado esclavista en la región.

¿Cuáles son los planes del viaje real?

La reina Máxima, que acompañó al rey en la visita, lució un elegante look de gala con una tiara de 27 diamantes durante la ceremonia. La jornada incluyó una ceremonia de bienvenida, reuniones con delegados, una ofrenda floral y una visita a la Asamblea Nacional, culminando con la cena de Estado donde se hizo el pedido de perdón.

El compromiso de la Casa Real con Surinam continuará durante la visita, ya que los reyes Guillermo y Máxima tienen programadas actividades en instituciones dedicadas al desarrollo juvenil, la tecnología natural y el trabajo comunitario. Además, cerrarán la jornada con una recepción que incluirá la participación de Sabrina Starke, cantautora holandesa con raíces surinamesas, como muestra de agradecimiento por la hospitalidad recibida.