La particular jura de Virginia Gallardo en el Congreso: "Por las..."

Así fue la jura de Virginia Gallardo en el Congreso.

Virginia Gallardo protagonizó una de las postales más comentadas de la jornada legislativa al jurar como diputada nacional con su hija en brazos y una fórmula cargada de referencias personales. “Como correntina, por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos, sí juro”, expresó la bailarina, vestida completamente de blanco al igual que su pequeña. La escena se destacó entre la asunción de los 127 nuevos legisladores que renovarán la mitad de la Cámara Baja.

La artista, que llega al Congreso tras haber sido electa en los comicios del 26 de octubre, comenzará formalmente su actividad legislativa el 10 de diciembre. A la salida del recinto, Gallardo explicó por qué considera que su perfil no encaja en el molde tradicional de la política y remarcó que su vínculo con la gente es su principal diferencial.

“Por mi manera de hablar, por mi manera de relacionarme con la gente hace tantos años… recorrí cada pueblito del interior, cada provincia del país, y eso me da el apoyo de la gente y el contacto con las necesidades”, señaló en diálogo con TN. Durante la entrevista, la ex de Ricardo Fort afirmó que su intención es “humanizar” el lenguaje parlamentario y darle un sentido más cercano a su rol público.

Virginia Gallardo habló sobre la "grieta" en la política

Gallardo también se mostró con una postura antigrieta y pidió priorizar el diálogo dentro del Congreso más allá de las banderas partidarias. “Hay que dialogar, más allá de la bandera que nos represente, poder llegar a un consenso”, afirmó mientras celebraba su llegada a la Cámara Baja.