Virginia Gallardo se sacó y le contestó a Marta Fort: "Yo sé"

Virginia Gallardo le respondió a Marta Fort.

El enfrentamiento entre Virginia Gallardo y Marta Fort volvió a quedar expuesto en los medios. Luego del polémico posteo de la exmodelo —ahora diputada electa por la provincia de Corrientes— junto a Ricardo Fort, la hija del recordado empresario mediático salió al cruce y la acusó de usar la imagen de su padre con fines políticos.

Entrevistada por Desayuno Americano (América TV), Gallardo se mostró molesta por las críticas y defendió su decisión de publicar la foto. “Si subo una foto me dicen que estoy utilizando a una persona que tiene más de 15 años lejos de mi vida. Solo subí una imagen, pero parece que mi candidatura se la debo a Ricardo”, lanzó. En ese sentido, sostuvo que sus detractores quieren instalar una idea injusta: “Es como si en estos 15 años no hubiera hecho nada. Él ya no está en este mundo y sin embargo yo le sigo debiendo todo a él, ese es el mensaje que quieren dar”.

Gallardo también respondió a quienes minimizaron su rol político: “Dicen que nadie me votó a mí, que votaron a Milei. Estoy acá después de 20 años de trabajar, pero parece que nunca hice nada. Leen cualquier cosa, me insultan, y yo necesito enfocarme en trabajar por el país que queremos”, expresó, visiblemente indignada.

Respecto a las declaraciones de Marta Fort sobre el homenaje televisivo a su padre, la legisladora aclaró que decidió no participar por motivos personales. “Yo sé por qué no quise estar. Ya lo explicamos hace 20 años, yo sé el vínculo que tuve con Ricardo. Crean lo que crean, ya está”, dijo. Y cuando le consultaron si estaría dispuesta a hablar directamente con Marta, respondió con ironía: “Estoy disponible, pero nadie levantó un teléfono. Cuando lo hicieron, estuve. La gente se olvida, yo no”.

El mensaje que desató la polémica

La controversia comenzó cuando Virginia Gallardo compartió en Instagram una foto abrazada a Ricardo Fort, acompañada del texto: “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante”. El posteo, publicado en plena campaña electoral, desató una ola de críticas y fue el motivo del fuerte descargo de Marta Fort, quien la acusó de “usar la imagen de su padre para sumar votos”.