Virginia Gallardo, votando en las elecciones legislativas 2025 de la provincia de Corrientes.

El domingo 26 de octubre se celebraron las elecciones legislativas 2025 en toda la Argentina. En lo que respecta a la provincia de Corrientes, donde se votó diputados, el candidato de Vamos Corrientes -Diógenes González- ganó con más del 33% de los votos con más de 185.000 votos. En tanto, Virginia Gallardo también fue noticia porque salió segunda en los comicios con La Libertad Avanza.

La exvedette, modelo y bailarina, quien alcanzó la fama por haber participado en programas de televisión como el Bailando por un Sueño, Intrusos y Polémica en el Bar, entre otros, sacó más del 32% de los votos y obtuvo más de 178.000 votos, de acuerdo a los datos arrojados por la Dirección Nacional Electoral.

De esta forma, Virginia Gallardo fue electa en la provincia donde es oriunda y asumirá una banca como diputada nacional por la provincia de Corrientes con el sello de La Libertad Avanza, el partido del gobierno de Javier Milei.

Virginia Gallardo recordó a Ricardo Fort antes de las elecciones 2025

Cabe recordar que, en la previa de las elecciones 2025, Virginia Gallardo recordó a su expareja, Ricardo Fort, en su cuenta oficial de Instagram (@virchugallardo), fallecido el 25 de noviembre de 2013. "Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando", manifestó.