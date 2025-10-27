El gobierno de Milei ganó en 16 provincias y se impone en provincia de Buenos Aires

La Libertad Avanza se impuso este domingo en las elecciones legislativas nacionales con más del 40% de los votos, mientras pelea en la provincia de Buenos Aires con Fuerza Patria. Con más del 93% escrutado, el peronismo obtenía 40,83% mientras que los libertarios conseguían 41,53% en PBA.

Uno de los datos claves de la jornada fue la baja participación. Votó un 67,85%, según anunció el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Se trata de la más baja de una elección legislativa nacional de medio mandato desde la vuelta de la democracia. Desde 1987, cuando votó 85% del padrón, la participación ha bajado con algún altibajo. El récord hasta ahora eran los comicios de 2021, en plena salida de la pandemia de Covid-19 con el 71%.

Las provincias en las que ganó La Libertad Avanza

El oficialismo nacional ganó en 15 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que 16 de las 24 jurisdicciones se tiñeron de violeta. Además, en seis provincias quedó en segundo lugar.

Noticia en desarrollo