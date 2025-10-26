EN VIVO
En un clima de gran expectativa, cerraron los comicios y votó el 66% del padrón

En VIVO - Actualizado hace 18 minutos

Sin complicaciones, se cerraron los lugares de votación a las 18. Mientras se espera que avance el escrutinio, la gran duda es si la participación final fue más baja que en elecciones legislativas nacionales anteriores.

Tras el cierre de mesas a las 18 horas y con los primeros telegramas en proceso de carga, comienza la etapa de difusión de los resultados de las elecciones legislativas 2025 en Argentina. Rige la prohibición de difundir datos de boca de urna y mesas testigo. Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), los datos del escrutinio provisorio se publicarán a partir de las 21 para conocer quién ganó hoy.

En estos comicios se definió qué se vota: se renovaron 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado, distribuidas entre las provincias que este año elegían representantes para la Cámara Alta. El resultado tendrá un impacto directo en el equilibrio de fuerzas del Congreso y marcará el nuevo mapa político con el que deberá gobernar el oficialismo y negociar la oposición.

Con los partidos ya instalados en sus respectivos búnkeres en CABA y las principales capitales provinciales, comienza la expectativa por los porcentajes iniciales, la distribución de bancas y el desempeño de espacios como el oficialismo liderado por Javier Milei, el peronismo y los bloques provinciales, en unas elecciones que se tornaron un plebiscito a la gestión del presidente libertario.

A medida que avance el recuento, este liveblog actualizará minuto a minuto los resultados, las reacciones políticas y las proyecciones del nuevo Congreso.

Hace 2 minutos

Resultados de elecciones 2025: quién ganó en la ciudad de San Juan y en toda la provincia

Los comicios cerraron en todo el país y hay expectativa por saber el ganador en la ciudad de San Juan y en toda la Provincia. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales.

Hace 4 minutos

El Tesoro de EE.UU. habló antes del resultado electoral: "No habrá pérdidas"

En la previa a conocerse el resultado de los comicios electoral, Bessent salió al cruce de las críticas recibidas de legisladores demócratas por la ayuda financiera a la Argentina.

Hace 7 minutos

Santa Fe vota: cierran los comicios y se esperan por los resultados

Cerraron los comicios en todo el país y hay expectativa para conocer los nuevos diputados que representarán al tercer distrito en importancia electoral. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales.

Hace 12 minutos

Cierran los comicios en Mar del Plata: expectativa por saber los resultados

A partir de este momento y hasta las 21 rige la prohibición de difundir boca de urna y encuestas, a la espera de los resultados oficiales en la ciudad de Mar del Plata y en todo el país. 

Elecciones 2025 en Mar del Plata: quién ganó hoy en Mar del Plata y toda la provincia de Buenos Aires.

Hace 17 minutos

Cerraron los comicios en La Matanza y se espera por los resultados

Hasta las 21 horas rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales. La Matanza es el distrito más grande la Argentina. Peso propio y definitorio para el resultado de la provincia de Buenos Aires. 

Hace 22 minutos

Cierran los comicios en Córdoba: expectativa por conocer los resultados

Cerraron los comicios en todo el país y existe fuerte expectativa para conocer quiénes serán los nueve representantes de la provincia de Córdoba en el Congreso. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales. 

Hace 27 minutos

Cerraron las escuelas de La Plata y se espera la definición de las urnas

Desde las 18 cerraron los comicios en La Plata y hay expectativa por los resultados. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas.

Hace 28 minutos

Catalán dijo que los primeros resultados estarán a las 21

El ministro del Interior Lisandro Catalán destacó que la elección de este domingo se desarrolló con “éxito” y celebró haber implementado la Boleta Única en todo país. “El reclamo de la implementación de la boleta única llevaba décadas y por suerte pudimos implementarla y hoy tuvo corolario con éxito”, dijo Catalán desde el Centro de Cómputos.

 

El ministro agregó que volverán a hablar con la prensa a las 21hs donde ofrecerán los primeros datos oficiales.

Hace 1 hora

Cerraron los comicios y se espera por saber quién ganó en Rosario y Santa Fe

Los comicios cerraron en todo el país y hay expectativa por saber el ganador en Santa Fe. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales.

Hace 1 hora

¿Votó más gente que en 2021?: lo que arrojaron los números de participación hace 4 años

Los datos oficiales apenas cerraron los comicios arrojaron que la participación electoral en todo el país fue de 66%, uno de los números más bajos de la historia en el país. 

 

Sin embargo, los últimos datos que se tienen sobre elecciones legislativas datan de 2021 cuando, en medio de la pandemia, la participación consolidada arrojó un 71%, 5 puntos por debajo. En ese momento, no se había informado el corte de las 18 hs y se supo recién el porcentaje total por la noche. 

 

El otro antecedente es de las PASO 2021, cuando sí se hizo un corte a las 18 hs y ahí la distancia con los números de la jornada de hoy no son tan distantes: se registró 67% de participación, apenas un punto por encima de las legislativas de este año, si se toman los mismos parámetros. 67,78% arrojó el consolidado, al final.

Hace 1 hora

Elecciones: expectativas por los resultados en la Ciudad de Buenos Aires

Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas. Mientras tanto, los porteños esperan los resultados oficiales del escrutinio provisorio y saber quién ganó este domingo 26 de octubre en CABA. 

Hace 1 hora

Cierran los comicios en la provincia y hay expectativa por los resultados

Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales. Fuerza Patria espera los resultados en La Plata. 

Jorge Taiana de Fuerza Patria y Diego Santilli de La Libertad Avanza son los principales candidatos en la provincia de Buenos Aires,

Hace 1 hora

Cerraron los comicios y se esperan los resultados de las elecciones a nivel nacional

Por la veda electoral, hasta las 21 rige la prohibición para difundir bocas de urna y encuestas. Se esperan la difusión de los resultados oficiales que surjan del escrutinio provisorio. Enterate quién gana hoy. 

Elecciones 2025: se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Hace 1 hora

Cerraron los comicios y hay expectativa por conocer los resultados

Cierran las mesas de votación: crece la expectativa por conocer los resultados oficiales y saber finalmente quién ganó hoy las elecciones 2025 en Argentina. 

A partir de este momento, rige la prohibición de difundir datos de boca de urna y mesas testigo. Desde las 21, la Dirección Nacional Electoral (DINE) dará a conocer los primeros datos del escrutinio. 

 

Hace 1 hora

Cerraron los comicios y participó un 66% del electorado

Cerraron los comicios a las 18 y hubo una participación del 66 por ciento del electorado. El porcentaje es bajo si se compara con que En 2023 fue 74%.

