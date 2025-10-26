En un clima de gran expectativa, cerraron los comicios y votó el 66% del padrón

Tras el cierre de mesas a las 18 horas y con los primeros telegramas en proceso de carga, comienza la etapa de difusión de los resultados de las elecciones legislativas 2025 en Argentina. Rige la prohibición de difundir datos de boca de urna y mesas testigo. Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), los datos del escrutinio provisorio se publicarán a partir de las 21 para conocer quién ganó hoy.

En estos comicios se definió qué se vota: se renovaron 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado, distribuidas entre las provincias que este año elegían representantes para la Cámara Alta. El resultado tendrá un impacto directo en el equilibrio de fuerzas del Congreso y marcará el nuevo mapa político con el que deberá gobernar el oficialismo y negociar la oposición.

Con los partidos ya instalados en sus respectivos búnkeres en CABA y las principales capitales provinciales, comienza la expectativa por los porcentajes iniciales, la distribución de bancas y el desempeño de espacios como el oficialismo liderado por Javier Milei, el peronismo y los bloques provinciales, en unas elecciones que se tornaron un plebiscito a la gestión del presidente libertario.

A medida que avance el recuento, este liveblog actualizará minuto a minuto los resultados, las reacciones políticas y las proyecciones del nuevo Congreso.