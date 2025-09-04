Qué pasa con las encuestas y los boca de urna en las elecciones 2025 de Buenos Aires

Este domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y 48 horas antes comenzará a regir la veda electoral. ¿Qué pasa con las encuestas y los boca de urna?

Elecciones 2025: por qué no se puede conocer las boca de urna

Los boca de urna son encuestas que realizan las consultoras políticas durante la jornada de elecciones a las personas que salen de los establecimientos de votación. Sin embargo, no se pueden difundir ni publicar hasta tres horas después del cierre de los comicios, es decir, hasta que finalice la veda electoral.

De acuerdo al artículo 71 del Código Nacional Electoral, está prohibido "publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre". Por lo que el próximo domingo para conocer los primeros boca de urna se deberá esperar hasta las 21.

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones legislativas en la Provincia

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) determinó, a través de la resolución 162, que la difusión de los primeros resultados de las elecciones deberá comenzar a las 21 del domingo o cuando se haya cargado un porcentaje representativo que supere al menos el 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.

Cabe recordar que el territorio bonaerense se divide en ocho Secciones electorales: el conurbano en Primera y Tercera, el interior en Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y la zona de la capital bonaerense en Octava.

Los primeros resultados electorales podrán ser informados, una vez habilitada su difusión, en los medios autorizados, tanto públicos como privados, que deseen retransmitirlos y será de acceso gratuito.

Elecciones en Buenos Aires: qué se vota este domingo 7 de septiembre

Este domingo, millones de bonaerenses tendrán el poder de definir la nueva composición de la Legislatura provincial. Así deberán votar para renovar:

Legisladores provinciales: 46 diputados y 23 senadores provinciales.

Concejales municipales.

Consejeros escolares de cada distrito.

Sin embargo, la cantidad de representantes que elige cada distrito dependerá de la sección electoral a la que pertenezcan. La Provincia se divide en ocho secciones electorales, cada una compuesta por municipios específicos. La mitad renovará senadores y la otra mitad diputados.