Elecciones 2025: qué se vota este domingo 7 de septiembre en Argentina

Este domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y más de 12 millones de bonaerenses están habilitados para votar. ¿Qué cargos se eligen?

Elecciones 2025 en Buenos Aires: qué se vota este domingo 7 de septiembre

Este domingo, millones de bonaerenses tendrán el poder de definir la nueva composición de la Legislatura provincial. Así deberán votar para renovar:

Legisladores provinciales: 46 diputados y 23 senadores provinciales

Concejales municipales

Consejeros escolares de cada distrito

Sin embargo, la cantidad de representantes que elige cada distrito dependerá de la sección electoral a la que pertenezcan. La Provincia se divide en ocho secciones electorales, cada una compuesta por municipios específicos. La mitad renovará senadores y la otra mitad diputados.

Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección: se votan senadores provinciales.

se votan senadores provinciales. Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección: se eligen diputados provinciales.

Elecciones 2025: cuál es la modalidad de votación en la provincia de Buenos Aires

Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires serán separadas de las nacionales, que se realizarán el 26 de octubre. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, explicó que el desdoblamiento busca evitar confusiones por la coexistencia de dos sistemas de votación: la Provincia mantiene la tradicional boleta de papel partidaria, mientras que Nación debutará con la Boleta Única de Papel (BUP).

Así, en la Provincia se utilizará la boleta de papel, también conocida como boleta sábana, que permite al elector votar toda la lista de un mismo espacio político o “cortar” tramos y combinar candidatos de diferentes partidos. Cada votante recibirá un sobre firmado por las autoridades de mesa, elegirá su boleta en el cuarto oscuro y podrá incluir todas las categorías: legisladores provinciales y autoridades municipales. Si falta una categoría, en ese cargo el voto será en blanco y será válido para lo que sí figure, mientras que si hay más de una boleta para la misma categoría, será nulo.

En las mesas, los votantes encontrarán boletas de hasta dos cuerpos: cargos legislativos y cargos municipales. La clave está en revisar bien la boleta y evitar errores comunes como dejar el sobre vacío o incluir más de una boleta para el mismo cargo.

Elecciones legislativas en Provincia de Buenos Aires: cómo saber dónde voto el domingo 7 de septiembre

El próximo domingo 7, más de 13 millones de ciudadanos y más de un millón de extranjeros están habilitados para participar de unas elecciones legislativas clave, donde se renuevan bancas en la Legislatura provincial y Concejos Deliberantes en los 135 municipios. Los ciudadanos pueden conocer a dónde votan de manera online: