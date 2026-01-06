“Situación explosiva o extremadamente crítica”: alerta por posibles incendios en casi toda la Argentina en el verano 2026

El 2025 estuvo marcado por importantes incendios forestales en diferentes regiones de la Argentina, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) acaba de publicar un informe en el que asegura que la situación podría empeorar este año.

Desde el organismo indicaron que el "riesgo de incendios es extremo" para casi todo el país. De hecho, en el mapa que difundieron se puede ver que de las 23 provincias que hay en la Argentina, 16 están coloreadas en rojo, lo que confirma la peligrosidad de los posibles incendios.

El estudio del SMN se realizó con el índice FMI (Fire Weather Index) y lo utilizaron para analizar el potencial riesgo del fenómeno. Los expertos tomaron datos de temperatura, humedad, viento y frecuencia de precipitaciones de las últimas 24 horas.

El informe dio como resultado que las provincias de la Argentina potencialmente afectadas por incendios forestales son Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Salvo en el caso de Jujuy y Salta (coloreadas en verde y azul), cuyo estado frente a incendios forestales es "bajo" y "moderado", la situación del resto del país fue catalogada como " extremedamente crítica" y hasta "potencialmente explosiva".

Desde el Servicio Meteorológico Nacional sostienen respecto a los valores establecidos: "Los valores finales de FWI que se obtienen, varían dependiendo del clima de la región, por lo que un mismo valor de FWI no puede interpretarse del mismo modo en cada lugar. Para poder comparar el peligro a lo largo del país se calculan estadísticamente umbrales para cada zona y así surgen “las clases de peligro”.

Pese a que la alerta es para casi todas las provincias argentinas, la atención está puesta principalmente en la región de la Patagonia y del centro de la Argentina.

Medidas de las provincias frente a los incendios forestales

El pronóstico del SMN es para todo el verano, por eso, en diferentes provincias ya empezaron a tomar medidas para prevenir dichos incendios forestales. En el caso de Río Negro, se prohibió hacer fuego en espacios públicos y privados.

En Chubut, donde hay focos de incendios activos en la localidad de Cholila, también se restringió el uso de fuego en regiones con gran vegetación y, además, se puso a diposición una línea de emergencia (0800-222-38346) para detectar a tiempo los incendios que tengan lugar en cualquier punto de la provincia.