Estos serán los trabajos más buscados en Argentina este 2026

Un balance anual de la consultora Michael Page sobre el mercado laboral en 2025 evidenció signos de reactivación en las contrataciones, aunque con una mayor selectividad. Las empresas priorizaron roles estratégicos y técnicos, que lograron ubicarse en los extremos superiores de los rangos salariales o incluso superarlos.
En paralelo, Adecco Argentina reportó que las compañías planean incrementos salariales de hasta el 20% para 2026, con ajustes trimestrales, en un contexto de desaceleración inflacionaria. Según la Guía Salarial 2025–2026 de esta consultora, el 60% de las empresas ya incorporó o planea sumar personal para el próximo año, confirmando un mercado laboral activo pero más selectivo.
Patricio Dewey, gerente comercial y de marketing de Adecco Argentina, comentó que una modernización de las formas de contratación, con reglas claras, previsibles y adaptadas a un mercado más dinámico, podría generar un entorno más favorable para el empleo. Sin embargo, advirtió que la generación de puestos en 2026 dependerá también de las expectativas y recalibraciones sectoriales, con diferencias claras según la industria y el tamaño de las empresas.
Un informe de PageGroup señala que las búsquedas laborales se concentraron en sectores dinámicos como Tecnología, Energía y Servicios, mientras que Consumo masivo, Manufactura y Retail mostraron mayores restricciones. El sector automotor empezó a dar señales de recuperación, y ramas como Farmacéutica, Finanzas, IT e Ingeniería se consolidaron como las mejor remuneradas.
En cuanto a las condiciones laborales, la mayoría de los empleados prefirió renegociar salarios y mantenerse en sus puestos, con una mayor relevancia de la retribución variable y ajustes por desempeño. Los beneficios no salariales y la flexibilidad laboral, como la modalidad híbrida, se afianzaron como elementos clave de la compensación, valorados por el 77% de los trabajadores argentinos.
Los sectores con mayor posibilidades de empleo
Se prevé que las empresas ajusten sus salarios en línea con la inflación, incorporando esquemas de reconocimiento por desempeño y bonos. La demanda más fuerte se concentra en áreas de producción y operación, impulsadas por la expansión industrial y manufacturera, que requieren operarios calificados, ingenieros y técnicos especializados en mantenimiento, automatización y procesos tecnológicos.
Además, la búsqueda de talento IT y digital sigue en aumento, acompañando la digitalización empresarial, junto con perfiles comerciales y de ventas orientados a la expansión y desarrollo de nuevos mercados. También crece la demanda en administración, finanzas y el sector agro, que gana protagonismo respecto a mediciones anteriores.
Finalmente, Dewey resumió la perspectiva como "moderadamente optimista", con muchas organizaciones anticipando una recomposición gradual de sus estructuras y una reactivación de contrataciones, especialmente en roles operativos y técnicos, a medida que se consolide un escenario más previsible para 2026.