El 70% de los trabajadores jóvenes es informal, advirtió la UBA

Siete de cada diez trabajadores jóvenes del país están en la informalidad, que afecta, a su vez, al 43% de los trabajadores totales, advirtió un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el cual remarcó que estos, a su vez, padecen una mayor incidencia de la pobreza.

La presentación señaló que "los jóvenes experimentan una tasa de informalidad laboral significativamente más elevada que otros grupos etarios". Concretamente, en el segundo trimestre de 2025, la tasa de informalidad en jóvenes era del 67%, casi 24 puntos porcentuales más elevada que la tasa global. "Esto es, casi 7 de cada 10 trabajadores con edades entre los 16 y los 24 años son informales", precisó el informe.

Además, el 43,3% del total de los trabajadores se encontraba en la informalidad en el segundo trimestre, con una tasa del 36,7% para los asalariados y del 64,7% para los trabajadores independientes. "Esto significa que 4 de cada 10 trabajadores se encuentran en empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, ya sea laboral, impositiva o de la seguridad social", explicó la presentación del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA.

En tanto, la informalidad alcanza al 53% del grupo etario de 65 años o más (o 60 años en mujeres). Al contrario, los trabajadores de entre 45 y 64 años (60 años en el caso de las mujeres) son quienes experimentan la tasa de informalidad más baja (34,6%), por lo que "la mayor incidencia de la informalidad se da tanto al comienzo de la vida laboral como en su etapa final", señaló el informe.

Por su parte, la tasa de informalidad femenina supera a la masculina en casi todos los grupos etarios, con excepción del tramo de edad entre 16 y 24 años, ya que "son los hombres jóvenes quienes exhiben la tasa de informalidad promedio más elevada, del 67,3%".

El IIEP también resaltó que la tasa de informalidad es inversa al nivel educativo alcanzado. "A mayor nivel educativo alcanzado menor es la incidencia de la informalidad. La tasa entre los trabajadores con nivel educativo universitario en el segundo trimestre de 2025 fue del 17,8%; 25,3 puntos porcentuales adicionales (43%) fue la tasa entre los trabajadores con nivel educativo intermedio (secundario completo o universitario incompleto), para alcanzar el 65,1% entre los trabajadores que no completaron la educación media", precisó.

"Se desprende, entonces, que los trabajadores de menor capital humano experimentan, aproximadamente, una probabilidad de ser informales 4 veces más elevada que la que experimentan los de mayor nivel educativo", concluyó la presentación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Creció el empleo informal, informó el Indec

El desempleo bajó en el tercer trimestre de 2025, ubicándose en el segundo menor registro de la era de Javier Milei. Sin embargo, esto se debió casi exclusivamente a un fuerte crecimiento del empleo informal y cuentapropista.

En concreto, el Indec reveló que la desocupación promedio del tercer trimestre del año fue del 6,6%. Esta cifra supuso una baja en términos interanuales frente al 6,9% del tercer trimestre de 2024. También significó un importante descenso de un punto frente al 7,6% del segundo trimestre de 2025.

Pero esto se debe a que la mayoría del aumento del empleo ocurrió en puestos de trabajo informales. En ese sentido, la tasa de informalidad creció al 43,3% de la población ocupada, un aumento de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024, lo que equivale a 201.000 trabajadores informales más. Frente al segundo trimestre de 2025, en tanto, los informales son 138.000 más (una suba de 0,1 puntos).