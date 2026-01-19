Una ex analista del Banco de Inglaterra predice una crisis económica mundial si se confirma la vida extraterrestre

El ex analista senior del Banco de Inglaterra (BoE), Helen McCaw, advirtió que la confirmación oficial de vida extraterrestre podría desencadenar un caos financiero mundial y que en la Bitcoin (BTC) podría surgir como un último recurso.

La estabilidad financiera podría peligrar si existen los aliens, según una especialista

McCaw, quien trabajó en estabilidad financiera y riesgo en el Banco de Inglaterra hasta 2012, instó al titular de la entidad financiera Andrew Bailey a detectar Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) e implementar planes de contingencias para evitar el colapso en caso de que se confirme la existencia de ailens, según consignó The Times.

La analista financiera advirtió al director del Banco de Inglaterra sobre la reacción de los mercados ante la confirmación de la vida alienígena

“Si hay un anuncio oficial y nos presentan evidencia muy clara que nadie va a cuestionar, yo diría que en cuestión de horas vamos a tener una inestabilidad financiera total”, estimó la especialista.

Al respecto, McCaw consideró: “El gobierno de Estados Unidos parece estar en medio de un proceso de varios años para desclasificar y divulgar información sobre la existencia de una inteligencia no humana tecnológicamente avanzada responsable de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI). Si se demuestra, quizá tengamos que reconocer la existencia de un poder o inteligencia superior a cualquier gobierno y con intenciones potencialmente desconocidas".

La analista predijo que, en caso de que se confirme la vida extraterrestre, puede haber un "shock ontológico”, es decir, un trastorno psicológico que podría socavar la confianza colectiva en la realidad con consecuencias materiales, disturbios y una corrida bancaria "sin precedentes".

“Podría haber una volatilidad extrema de precios en los mercados financieros debido al catastrofismo o la euforia, y un colapso de la confianza si los participantes del mercado se sienten inseguros sobre cómo fijar el precio de los activos utilizando cualquiera de los métodos familiares", adelantó.

¿Por qué ganaría el bitcoin?

La experta financiera consideró que podría haber "una fiebre hacia las monedas digitales" como el bitcoin, que podría resultar atractiva si la gente cuestiona la legitimidad del gobierno y pierde la confianza en los activos respaldados por él.

Al respecto, remarcó que si los bancos empiezan a quebrar, el sistema de pagos podría colapsar generando disturbios en calle porque las personas no podrían hacer transacciones esenciales, como comprar alimentos o cargar combustible. “Aunque creas que es muy poco probable, es una locura no considerarlo y planificar en consecuencia”, advirtió McCaw.