Invasión alienígena y Tercera Guerra Mundial: las escalofriantes predicciones de Baba Vanga para este 2026.

Baba Vanga, la mística búlgara conocida como "la Nostradamus de los Balcanes", lanzó unas escalofriantes predicciones sobre el 2026. Según las antiguas profecías de la vidente, este nuevo año traerá grandes catástrofes a nivel internacional, desde una posible Tercera Guerra Mundial hasta una invasión alienígena.

El interés por las profecías de Baba Vanga suele crecer en las redes sociales al principio de cada año, pero en los últimos días este interés se potenció por el clima político tenso del momento, marcado por el contexto geopolítico actual entre Estados Unidos y Venezuela y los conflictos bélicos en otros países.

En ese marco, la figura de la vidente búlgara vuelve a ganar protagonismo. Medios británicos como The Mirror rescataron sus viejas visiones atribuidas para este año, que van desde guerras en todo el mundo y catástrofes naturales hasta un posible contacto con la vida extraterrestre.

Las predicciones de Baba Vanga para este 2026

Una invasión alienígena

Según Baba Vanga, en noviembre de 2026 una nave de origen desconocido podría entrar a la atmósfera terrestre, siendo el primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena. Sin embargo, no se dieron detalles sobre cuáles podrían ser los motivos de esta invasión ni de qué pasaría después.

Cabe destacar que tanto la NASA como el Departamento de Defensa de Estados Unidos admitieron en los últimos años la existencia de registros aéreos sin explicación, aunque insisten en que todavía no hay evidencia suficiente de que tenga que ver con la vida extraterrestre.

Tercera Guerra Mundial

Otra de las predicciones que más inquietud generan es una posible Tercera Guerra Mundial en 2026. El contexto político actual (la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre China y Taiwán y lo que está sucediendo entre Venezuela y Estados Unidos) encajan perfecto con esta predicción, lo que encendió todas las alarmas en las redes sociales.

Es importante señalar que analistas políticos y expertos en relaciones internacionales coinciden en que no hay que tomar las profecías como un hecho. Tal como pasa todos los años, estas hipótesis se intensifican en momentos de tensiones, incertidumbre y terror colectivo a nivel mundial.

Catástrofes naturales y crisis climática

Según varios medios europeos, Baba Vanga también habría advertido para 2026 grandes terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos climáticos extremos que podrían afectar entre el 7% y el 8% de la superficie del planeta.

Estas predicciones no señalaron lugares ni fechas específicas que podrían ser afectadas, pero episodios recientes como los incendios en Australia y Canadá, o las olas de calor e inundaciones en distintas partes del mundo, hicieron que esta teoría cobrara más fuerza.