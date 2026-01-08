Arde el dólar: los gurúes de la city revelaron cuál será su precio en 2026

Tras el anuncio del nuevo esquema cambiario por parte del Banco Central, que debutó la semana pasada, el mercado espera un dólar más alto a lo largo de 2026 respecto a lo que preveía un mes atrás.

Así lo mostró el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de diciembre, que el BCRA elaboró los últimos días del mes pasado con los pronósticos de las principales consultoras, bancos y centros de investigación, y que publicó este miércoles.

A mediados de diciembre, la entidad que dirige Santiago Bausili había dado a conocer que en enero arrancaría la que denominó "fase de remonetización 2026", la cual implica que las bandas cambiarias aumentarán mensualmente por inflación.

Dado que en enero subirán un 2,5% en línea con la inflación de noviembre, el dólar pasará a tener un techo más alto que el que se preveía antes, ya que hasta diciembre la banda superior aumentaba a un ritmo de solo el 1% mensual.

Esto hizo que el mercado pase a estimar que, durante 2026, la divisa norteamericana tendrá un precio más alto que el que consideraba en el REM previo, de fines de noviembre.

Cuál será el precio del dólar en 2026, según el mercado

En concreto, para enero de 2026, el promedio del top 10 de consultoras que más acertaron en los meses anteriores ubica el dólar (tipo de cambio mayorista) en $1.491, lo que representa una suba de $10,2 frente al REM previo. En febrero, la proyección asciende a $1.524, con un ajuste adicional de $8,4 en relación al pronóstico de un mes atrás.

En marzo, el tipo de cambio esperado por los analistas más precisos se eleva a $1.554, lo que implica una corrección de $11,6 respecto del relevamiento previo. La tendencia se acentúa en abril, cuando la expectativa trepa a $1.584, con una suba de $18,3 respecto al REM anterior.

Para mayo de 2026, el top 10 proyecta un dólar de $1.610, registrando el mayor ajuste mensual del período, con una corrección de $23,9 frente al REM anterior. En junio, la expectativa se ubica en $1.640, aunque en este caso el cuadro no consigna la variación respecto del informe previo.

Por último, para diciembre de 2026, la proyección el precio del dólar se ubica en $1.795, con una suba adicional de $10,4 respecto del REM previo.

De este modo, los datos reflejan que los analistas más precisos del mercado vienen ajustando sistemáticamente al alza sus previsiones, especialmente en el segundo trimestre de 2026 y en el horizonte anual.