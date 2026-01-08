El mercado espera más inflación y más suba del dólar, pero sin mayor actividad

Tras el anuncio del nuevo esquema cambiario por parte del Banco Central, que debutó la semana pasada, el mercado espera que haya más inflación y un dólar más alto a lo largo de 2026, pero sin un efecto positivo en la actividad.

Así lo mostró el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de diciembre, que el BCRA elaboró los últimos días del mes pasado con los pronósticos de las principales consultoras, bancos y centros de investigación, y que publicó este miércoles.

Precisamente, a mediados de diciembre la entidad que dirige Santiago Bausili había dado a conocer que en enero arrancaría la que denominó "fase de remonetización 2026", con el objetivo de comenzar a acumular nuevamente reservas luego de un año y medio.

Para ello, debió admitir tácitamente el atraso del tipo de cambio que generó primero el crawling peg del 2% y luego la suba del techo de la banda al 1% mensual. Y anunciar que, a partir de ahora, las bandas cambiarias subirán por la inflación del Indec, es decir, más aceleradamente al menos en el corto plazo.

A esto se le suma un IPC que en noviembre, con un 2,5%, fue más alto que lo esperado, y que todo indica que volverá a superar el 2% en diciembre. En paralelo, el consumo no termina de repuntar, como muestra la muy leve suba de las ventas de fin de año.

La incógnita era cómo recibiría el mercado esta prolongación de frágiles indicadores macroeconómicos y, sobre todo, este nuevo programa oficial del propio BCRA. Lo que muestra el REM es, como era previsible, un empeoramiento en la mayoría de los aspectos relevados.

Más suba del dólar

En cuanto al dólar, lo que se pronostica es un mayor aumento para los próximos meses, pese a que el Gobierno se la pasa argumentando que lo que acelerará la suba es el techo de la banda y no la divisa en sí. Así, para fines de enero de 2026, el promedio del top 10 de consultoras que más acertó en los meses previos ubica el dólar en $1.497, lo que implica unos 10 pesos más frente al REM previo, de manera similar a lo que ocurre en los meses siguientes.

Ante el nuevo esquema cambiario, el mercado espera que la suba del dólar se acelere progresivamente con el correr del año, ya que para diciembre el top 10 espera una divisa a $1.795, unos 60 pesos más que en el REM de noviembre.

Más inflación

El dólar parece ser un factor clave en la consideración que hace el mercado de una ralentización en la baja de la inflación. En concreto, las consultoras y bancos esperan un IPC del 2,3% en diciembre y del 2% en enero, cuando esperaban un 2,1% y un 1,9%, respectivamente, en el REM anterior. Además, el top 10 anticipa una inflación de un 22,5% durante todo 2026, un 2,5% más que en el informe previo.

Para junio, las diez que más acertaron consideran que la suba de precios será de 1,7%. Aunque no hay cifras para agosto, la afirmación de Javier Milei sobre que la inflación comenzará con un cero adelante ese mes luce lejos de poder cumplirse. Aun así, a favor del Gobierno, los encuestados por el BCRA prevén un salto en el IPC a partir de enero, cuando el Indec comenzará a publicar su nuevo índice con una canasta más actualizada y con más pesos en las tarifas.

De todos modos, y ante la expectativa de que el proceso de desinflación continúe, el mercado sí espera que la tasa de interés de los plazos fijos mayoristas (TAMAR) siga bajando en los próximos meses, para pasar, según el top 10, de un 28% en enero a un 25% en junio y a un 22% a fines de 2026.

Actividad estancada

Este escenario no sería tan grave si fuese consecuencia de que el Gobierno persigue un incremento de la actividad. Pero lo preocupante es que, al contrario, la aceleración de la suba del dólar y la ralentización de la inflación no se traducen, para el mercado, en un mayor incremento del PBI.

El top 10 de consultoras y bancos sí considera que el último trimestre de 2025 cerró con una suba del 0,9% en el PBI. Es decir, dos décimas más de lo que se esperaba en el REM previo, un pronóstico seguramente influido por la correción al alza del EMAE del Indec en el tercer trimestre, que evitó el ingreso de Argentina en recesión técnica.

SIn embargo, esto no ocurre para los trimestres siguientes. Entre enero y marzo de 2026, el mercado anticipa que el PBI subirá un 0,8%, una décima menos de lo que esperaba en el REM anterior, mientras que para el segundo trimestre se anticipa un alza de 0,5% en el producto, sin variación respecto al relevamiento previo. Para todo 2026, consultoras y bancos consideran que el incremento del PBI será del 3,3%, también una décima menos de lo que preveían un mes atrás.

En definitiva, se trata de que el mercado advierte por un deterioro relativo de las condiciones macroeconómicas: más inflación y más suba del dólar, sin un impacto positivo en la actividad. Por ahora, el Gobierno todavía tiene margen, pero el cambio positivo en las expectativas que esperaba lograr el BCRA con el anuncio de su nuevo esquema cambiario de acumulación de reservas no parece haberse producido.