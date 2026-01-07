Los precios arrancaron el año con subas que superan el 4%

La inflación comenzó el año con señales de aceleración. Durante la primera semana de enero, los precios registraron aumentos generalizados, con los alimentos nuevamente como protagonistas y fuertes ajustes relevantes en servicios y esparcimiento.

En la primera semana de enero, los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron 0,5%, marcando una leve desaceleración respecto de las semanas previas, aunque manteniendo una dinámica claramente positiva. Al sumar los alimentos consumidos fuera del hogar, que mostraron una suba más pronunciada, el índice general de alimentos se ubicaría en torno al 2,3% a fin de mes, lo que refuerza su rol como uno de los principales motores de la inflación en el inicio de 2026.

Carnes, lácteos y productos básicos: aumentos desiguales

Dentro del rubro carnes, los precios subieron 0,8% semanal, con una desaceleración frente a diciembre. El mayor incremento se observó en el pollo, con una suba del 3,5%, seguido por el pescado (+1,4%). La carne vacuna, en cambio, mostró un ajuste más moderado del 0,4%, aportando menor presión al índice general.

En productos lácteos y huevos, el aumento fue del 0,7%, impulsado principalmente por quesos blandos y untables, que lideraron las subas semanales. En contraste, yogures y postres lácteos se mantuvieron estables, amortiguando parcialmente el impacto del rubro.

Por su parte, las frutas mostraron una baja del 2,5%, explicada por descensos en frutas secas y manzana, mientras que las verduras, luego de fuertes caídas en diciembre, cerraron la semana con una leve recuperación del 0,4%.

Servicios y esparcimiento, entre los mayores aumentos

Más allá de los alimentos, los mayores ajustes de la semana se observaron en servicios. El transporte subterráneo encabezó los incrementos, con una suba del 4,4%, seguido por cine, teatros y espectáculos (+3,9%) y clubes y entretenimiento (+3,5%).

El informe apuntó que el 4,4% de los productos relevados registró aumentos en la semana, una proporción menor que en el cierre de diciembre, mientras que el 3% presentó bajas. En el acumulado de las últimas cuatro semanas, los productos con subas representan alrededor del 13% del total, lo que confirma que, aunque la magnitud de los aumentos persiste, el alcance es algo más acotado.

Sin embargo, se detectó un incremento en la intensidad de algunos ajustes puntuales, con subas que llegaron hasta el 6,8%, especialmente en productos de consumo frecuente.

Qué anticipa el arranque del año

Con los datos disponibles, la inflación mensual de enero se proyecta en torno al 2,2%, aunque se trata de un "registro preliminar y sujeto a cambios", remarcó el documento. El arrastre de diciembre y los ajustes usuales del inicio del año configuran un escenario donde los precios siguen avanzando, pese a cierta moderación en algunos rubros.

El comportamiento de las próximas semanas será clave para definir si la inflación logra estabilizarse o si vuelve a ganar impulso en el primer trimestre, en un contexto donde el poder adquisitivo sigue bajo presión.

Un dato a tener en cuenta respecto a los escenarios posibles es el cambio en la metodología del Indec para medir el avance de precios luego de varias críticas por parte de especialistas. La actualización contempla modificaciones tanto en la forma como en los relevamientos, con el objetivo de mejorar la fidelidad de los datos oficiales. Se trata de la primera renovación integral del índice en varios años y su puesta en marcha ya había sido anticipada por el organismo estadístico.

Uno de los principales cambios será la reorganización de las divisiones que componen el índice, que pasarán de 12 a 13. En ese esquema se adoptarán estándares internacionales de clasificación y se incorporará una nueva categoría vinculada a seguros y servicios financieros, hasta ahora incluida dentro de "Bienes y Servicios Varios".

Además, se modificará la selección de los ítems para reflejar los nuevos hábitos de consumo de la población. En ese marco, los rubros de alimentos y bebidas -actualmente el de mayor incidencia- y de indumentaria perderán peso relativo, mientras que los servicios pasarán a tener una mayor participación.