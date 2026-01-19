La estructura era buscada desde hacía 500 años.

Las autoridades italianas confirmaron que los restos encontrados en Fano, en la provincia de Pésaro y Urbino (centro de Italia), pertenecen a la mítica Basílica de Vitruvio, construida hace 2000 años por el arquitecto que inspiró las proporciones del famoso hombre vitruviano de Leonardo Da Vinci.

Los arqueólogos la buscaban desde hacía 500 años. La noticia fue confirmada por el alcalde de Fano, Luca Serfilippi, en un acto que contó con la participación por vídeo del ministro de Cultura, Alessandro Giuli. Según el presidente de la región de Las Marcas, Francesco Acquaroli, se trata de "un descubrimiento trascendental", al confirmar que las grandes columnas halladas durante las excavaciones en la Plaza Andrea Costa de Fano pertenecen a la legendaria Basílica.

"Se hará todo lo necesario para recuperar y promover este hallazgo excepcional", aseguró Acquaroli. Para el ministro de Cultura, "en este preciso momento, la historia se divide entre un antes del descubrimiento de la Basílica de Vitruvio y un después del descubrimiento de la Basílica de Vitruvio. Los libros de historia y los medios recogerán e historizarán este día y todo lo que, desde hoy hasta los próximos años, se encuentre y se escriba en torno a este excepcional descubrimiento".

Cómo fue el hallazgo de la basílica de Vitruvio

Las autoridades habían anunciado hace tres años la posibilidad del descubrimiento cuando, en unas obras en el centro histórico de la localidad -que en la época del Imperio Romano se llamaba Fanum Fortunae- se hallaron los restos de un edificio de al menos cinco habitaciones y cuyos muros, de los que se conservan unos 2 metros de alto, tendrían 1,50 metros de espesor, mientras que el suelo estaba revestido de losas de mármol verde.

Los estudios siguieron y descubrieron bajo una de las plazas de la localidad las bases de dos columnas de grandes dimensiones. Según medios locales, Paolo Clini, docente del Politécnico de Las Marcas y también miembro del Centro de Estudios Vitruvianos, explicó que, una vez reconstruido completamente su diámetro, la columna mediría exactamente 1,47 metros, el equivalente a cinco pies romanos, la medida indicada por Vitruvio para las columnas de su basílica.

Cómo inspiró Vitruvio a Da Vinci

Marco Vitruvio Polión fue un arquitecto, escritor, ingeniero romano del siglo I a. C que nació en la antigua Fano y autor del célebre tratado "De Architectura" (Sobre arquitectura), un manual que revolucionó el arte y la técnica de diseñar y que sirvió de inspiración para el famoso "Hombre de Vitruvio" de Leonardo da Vinci.

El famoso dibujo de Da Vinci se basó en las proporciones del cuerpo masculino descritas por el antiguo arquitecto romano en su tratado, donde relataba haber construido "una basílica en Fano", una obra que había convertido en leyenda, ya que nunca se había logrado encontrar hasta ahora.