El histórico hallazgo a más de 2570 de profundidad en aguas francesas: data del siglo XVI y rompe todos los récords

Un hallazgo increíble del ejército francés en el fondo del Mediterráneo causó sorpresa a nivel mundial en la comunidad científica. Un barco mercante del siglo XVI fue encontrado casi intacto a más de 2.500 metros de profundidad frente a las costas de Saint Tropez.

El descubrimiento fue de la marina francesa y el Departamento de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas (DRASSM). Sin dudas marca un récord histórico para la arqueología submarina del país, además de ofrecer información muy valiosa sobre cómo se movían los bienes y las personas en el Renacimiento.

El hallazgo histórico

El hallazgo fue nombrado circunstancialmente "Camarat 4" y se ubica entre los naufragios más profundos estudiados en el mundo. El barco, de unos 30 metros, está casi intacto. Su estado de conservación es gracias a las condiciones extremas del fondo del Mediterráneo: aguas frías, escaso oxígeno y ausencia de organismos que degradan la madera.

Gracias al uso de robots submarinos, como el del Schmidt Ocean Institute que se utiliza en la expediciones del Conicet, los investigadores pudieron documentar los detalles del hallazgo sin necesidad de sacarlos de las profundidades. Tienen cámaras de alta definición y sistemas de escaneo 3D que permiten observar los objetos sin modificar el contexto.

Las rutas comerciales del Renacimiento

En la bodega del barco encontrado por el Ejército francés se pudieron identificar alrededor de 200 jarras y ánforas decoradas, muchas de ellas con cruces y símbolos religiosos. También se hallaron barras de hierro, un cañón, un ancla y mucha vajilla de uso cotidiano.

El sorprendente hallazgo ofrece información sobre las rutas comerciales que conectaban Italia, la Provenza y Cataluña y también agrega importancia al hierro en la época de expansión económica y militar.

Los arqueólogos explicaron que las condiciones de las profundidades del Mediterráneo funcionan como "un freezer natural" que puede conservar materiales que de otra manera se habrían degradado hace muchos años.

Las imágenes que trascendieron generan impresión porque reflejan objetos que parecen utilizados recientemente, entre los cuales se distinguen restos de plástico, redes de pesca y latas.

La mayor parte del barco permanecerá en las profundidades del Mediterráneo y los modelos digitales se utilizarán para estudiar y compartir el hallazgo con la comunidad científica y la población.

"Camarat 4" se convirtió en un pantallazo del pasado y en una razón contundente para proteger los restos arqueológicos que no solo definen la historia de Francia, sino del resto del mundo.