Emocionante hallazgo en las sierras de Córdoba: encontraron restos del primer dinosaurio cordobés.

En medio de los paisajes serranos que forman parte del norte de Córdoba, un descubrimiento inesperado acaba de sacudir al mundo científico argentino. Investigadores y estudiantes dieron con restos óseos de aproximadamente 100 millones de años, un hallazgo que ya es considerado uno de los más importantes de la historia paleontológica provincial. Y es que se trata del registro más antiguo de este tipo encontrado hasta ahora en territorio cordobés.

El hallazgo ocurrió de manera casi fortuita durante una actividad académica. En el marco de una salida de campo, estudiantes que recorrían afloramientos rocosos del período Cretácico detectaron un fragmento que llamó su atención. Tras dar aviso inmediato, se activaron los protocolos correspondientes para proteger el material, tal como establece la legislación vigente en materia de patrimonio natural. Esa rápida reacción permitió preservar el fósil y dar inicio a las tareas de análisis científico.

Científicos cordobeses dieron con un impactante hallazgo en las sierras.

El fragmento óseo pertenece a un vertebrado que habitó la región durante la última etapa del Mesozoico, cuando los dinosaurios dominaban el planeta. Fue identificado en formaciones geológicas de la zona de Copacabana y Ongamira, un sector que hasta ahora no contaba con registros corporales de fósiles de esa antigüedad. De esta manera, Córdoba pasó de no tener evidencias óseas de ese período a sumar una pieza clave para reconstruir su pasado remoto.

Detrás del descubrimiento hay un trabajo articulado entre distintas instituciones. La Provincia, a través de sus organismos culturales, la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Exactas, el CONICET y el CICTERRA, coordinaron acciones para garantizar la preservación, el estudio y la futura difusión de este bien patrimonial.

Qué significa este descubrimiento

Más allá del valor del fragmento en sí, el hallazgo abre una puerta enorme para la ciencia. Según explicaron especialistas involucrados en la investigación, se trata del hueso más antiguo encontrado hasta ahora en la provincia y del primer registro fósil corporal asociado a esas formaciones geológicas. Esto permite confirmar que, hace más de 100 millones de años, la región estaba habitada por vertebrados cuya presencia hasta ahora solo se podía inferir de manera indirecta.

El carácter inesperado del descubrimiento es otro de los puntos que lo vuelve tan relevante. La zona no figuraba entre las áreas con antecedentes de restos óseos de vertebrados de esa época, por lo que el hallazgo cambia el mapa paleontológico de Córdoba. A partir de ahora, el área se perfila como un sitio estratégico para futuras campañas de exploración.