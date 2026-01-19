Seis años sin Fernando Báez Sosa: el conmovedor mensaje de su mamá para recordarlo

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell su mamá, Graciela, lo recordó con una conmovedora publicación en las redes sociales, en la que pidió además que quede firme la condena a la patota de rugbiers que golpearon y mataron a su hijo.

"Te extraño mi amor", escribió Graciela en redes junto a fotos de su hijo fallecido. “Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo Justicia”, agregó la mujer y sintetizó: “Descansa en paz, hijo mío”.

También compartió una invitación a participar de una misa en la Parroquia Santísimo Redentor del barrio porteño de Recoleta para homenajear la memoria de Fernando: “Honramos tu memoria y mantenemos vivo tu recuerdo por siempre”.

El documental sobre el caso Báez Sosa y el debate social

El asesinato de Fernando Báez Sosa volvió a captar la atención pública a fines de 2025 con el estreno de la serie documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa” en Netflix. Una producción que reconstruye paso a paso el ataque al adolescente en Villa Gesell y el juicio que le siguió.

Graciela Sosa, la madre de Fernando, se expresó en redes sociales tras el estreno de la serie y mostró su malestar por declaraciones de algunos de los condenados: "Los rugbiers nunca pidieron perdón".

El caso sigue generando análisis y debates entre especialistas y organizaciones sociales. Se utiliza como ejemplo para discutir la responsabilidad penal en ataques grupales, la seguridad de los jóvenes y la eficacia del sistema judicial.

A seis años del crimen, la constante cobertura mediática y las condenas firmes de los responsables mantienen vivo a Fernando en la consciencia colectiva.

Cronología de un crimen

Cerca de las 2 de la mañana del sábado 18 de enero de 2020, Fernando y sus amigos, Lucas Filardi, Julián García, Federico Tavarozzi, Lucas Begide, Juan Bautista Besuzzo y Santiago Corbo fueron al boliche Le Brique de Villa Gesell.

Un grupo de rugbiers mantienen un altercado con el grupo de Fernando dentro del boliche. Alrededor de las 4.32, el personal de seguridad retira a la fuerza a Máximo Thomsen, el principal sospechoso del crimen de Báez Sosa, y sus amigos salieron detrás de él.

Fernando también ya había salido del boliche y se encontraba con su grupo tomando un helado en la esquina. En ese lapso de tiempo, según la fiscalía y la querella, los rugbiers acordaron asesinar a Báez Sosa.

A las 4.44 de la madrugada se produce el feroz ataque contra el joven de 18 años. Tras la golpiza, los rugbiers escapan rápidamente del lugar. A las 4.55, Luciano Pertossi envía un audio a sus amigos para avisarles lo que estaba sucediendo en las afueras del boliche: "Amigo, estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la Policía, llamaron a la ambulancia... caducó”.

A las 5:05 llega la ambulancia para asistir a Fernando, pero el joven ya se encontraba sin vida. La autopsia indicó que murió a causa de un paro cardíaco traumático por shock neurogénico, producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intra craneana.