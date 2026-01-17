A seis años de su asesinato, organizan una misa en honor a Fernando Báez Sosa

Báez Sosa fue atacado a golpes por una patota de rugbiers a la salida del boliche "Le Brique" en 2020.

Al cumplirse seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa, familiares y amigos realizarán una misa para honrar la memoria del joven de 18 años que perdió la vida luego de que fuera atacado a golpes por una patota de rugbiers a la salida del boliche "Le Brique" de Villa Gesell. La ceremonia religiosa tendrá lugar a las 19.30 en la parroquia Santísimo Redentor, ubicada en la calle Larrea 1252, en el barrio porteño de Recoleta.

Báez Sosa fue brutalmente asesinado por un grupo de jóvenes el 18 de enero de 2020, en un hecho que conmocionó a todo el país y desembocó en un juicio oral histórico. En febrero de 2023, la Justicia de Buenos Aires condenó a Matias Benicelli, Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi y Enzo Comelli a prisión perpetua, y a Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli a la pena de 15 años de reclusión por el crimen de Sosa.

A fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por la defensa de Benicelli por un error procesal en la forma en que fue interpuesto. Esta decisión mantiene firmes las condenas y refuerza la certeza judicial sobre las penas aplicadas, consolidando el fallo del tribunal bonaerense.

El caso Báez Sosa seis años después: documental y debate social

El asesinato de Fernando Báez Sosa volvió a captar la atención pública a fines de 2025 con el estreno de la serie documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa” en Netflix. La producción reconstruye paso a paso el ataque mortal en la Costa Atlántica y el juicio que siguió. Además, incluye testimonios de seis de los ocho condenados desde prisión, lo que permite ver no sólo cómo se desarrolló el crimen, sino también cómo los agresores enfrentan su condena.

Mientras tanto, la familia de Báez Sosa organiza eventos conmemorativos, participa de charlas y utiliza las redes sociales para mantener viva la memoria de su hijo. En una de sus últimas expresiones públicas, Graciela Sosa, la madre de Fernando, se expresó en redes sociales tras el estreno de la serie que retrata el asesinato de su hijo y mostró su malestar por declaraciones de algunos condenados. "Los rugbiers nunca pidieron perdón", sostuvo acerca del comportamiento que los asesinos tuvieron a lo largo de estos años.

El caso también sigue generando análisis y debates entre especialistas y organizaciones sociales. Se utiliza como ejemplo para discutir la responsabilidad penal en ataques grupales, la seguridad de los jóvenes y la eficacia del sistema judicial. A seis años del crimen, la constante cobertura mediática y las condenas firmes de los responsables mantienen vivo en la conciencia colectiva del país el fatal episodio que terminó con la vida de Sosa.