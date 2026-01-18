Irán arremetió contra el gobierno de Milei por declarar terrorista a la Fuerza Quds: "Inaceptable"

Irán calificó este domingo como “inaceptable” la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista y aseguró que “responderá de la manera adecuada” ante lo que consideran un atropello diplomático. La medida había sido celebrada por Estados Unidos.

En una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, señaló que “etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligroso desde el punto de vista político”

La controversia surge tras el comunicado oficial emitido el sábado por la Oficina del Presidente de la Nación. En dicho texto, el gobierno de Milei formalizó la proscripción de la organización, que extiende la medida a trece individuos estrechamente vinculados con la operatividad de este cuerpo militar en la región.

El Gobierno argentino destacó que la medida fue impulsada por el Presidente, “adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado”, y que “implica que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades".

Con esta medida, el grupo quedó incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET): la organización fue acusada de estar detrás de los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel.

En esa línea, desde Casa Rosada aseguraron que Milei "mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles y, más recientemente, con los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana".

En julio de 2019, la gestión de Mauricio Macri declaró a Hezbolá como organización terrorista, mientras que la administración de Milei hizo lo mismo con el grupo palestino Hamás en julio de 2024.

EE.UU creó un “Directorio de la Paz” para Gaza e invitó a Argentina a ser miembro

En el marco de su programa de paz para la Franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anunció que creará la "Junta de Paz", una organización de países destinada a promover políticas de paz en zonas de conflicto, que empezará a actuar en Medio Oriente. El presidente Milei comunicó en sus redes sociales que Argentina fue invitado como país fundador del grupo, a la par que le agradeció a Trump por la invitación.

"Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad. ¡GRACIAS PRESIDENTE TRUMP!", escribió el mandatario argentino en su cuenta de X.

El presidente Trump lanzó en octubre de 2025 su plan de 20 puntos para alcanzar la paz en la Franja de Gaza, dividido en distintas fases, con el que negoció con Hamás e Israel un freno al conflicto en Gaza existente desde 2023. Sin embargo, Israel violó ininterrumpidamente el acuerdo y desplegó ataques por aire y tierra sobre el territorio palestino, habiendo matado a más de 460 palestinos desde esa fecha. Ahora Trump anunció el comienzo de la "segunda fase", con la implementación de un gobierno tecnocrático "para la reconstrucción" del territorio, y la creación de una organización transnacional de países que bautizó como Junta de Paz

En este marco, fueron confirmados entre los miembros fundadores del grupo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair. También formaría parte el yerno de Trump, el empresario Jared Kushner, quien tiene intereses comerciales en la Franja como levantar una "ciudad tecnológica" en el territorio palestino. Además de Milei, en las últimas horas se sumó el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. A su vez, se unirá el enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff.