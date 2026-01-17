Macri suma un leal a la conducción del PRO mientras el partido pone primera en PBA

El PRO de Mauricio Macri atraviesa un proceso de repliegue y blindaje para evitar que la identidad amarilla termine diluida en el ecosistema libertario. Esta estrategia de supervivencia combina la incorporación de "leales" a la mesa chica del partido, el fortalecimiento de sus bastiones en la provincia de Buenos Aires y una batalla inminente en el Congreso, donde la sumatoria de Juan Schiaretti anticipa una batalla por la vicepresidencia tercera de Diputados.

Mesa chica

Después de casi dos años bajo esta conducción, el PRO renovó su secretario general partidario clave para consolidar la identidad amarilla frente a la disolución provocada por la irrupción de La Libertad Avanza. Facundo Pérez Carletti dejó el cargo —en una salida que en el partido definen como de "común acuerdo"— y su silla pasó a ser ocupada por Fernando de Andreis, el hombre de extrema confianza de Mauricio Macri.

A diferencia de la expulsión del bullrichista Damián Arabia, aseguran que la salida del santiagueño Pérez Carletti fue en términos amigables: se abocará a su trabajo territorial en Santiago del Estero, donde es legislador. Este año, el distrito enfrentará elecciones municipales y el dirigente amarillo tiene intenciones de construir políticamente en la ciudad capital, tarea a la que se abocará a partir de este momento.

De Andreis, actualmente diputado nacional, es una figura de extrema confianza de Mauricio Macri, uno de los motivos por los cuales el ex presidente lo eligió para el cargo. Otra de las razones fue el trabajo conjunto desde hace años. Se conocen “de memoria” y es una de las características que el líder del PRO considera necesarias para la nueva etapa.

El dirigente es señalado como parte de la renovación generacional y modernización partidaria, pese a que posee una vasta experiencia. Con 50 años, pasó por la legislatura porteña en 2007, para luego integrar el gabinete capitalino en 2013 y saltar a la Secretaría General de la Presidencia en toda la gestión de Cambiemos.

El plan para PBA

En Pinamar, Cristian Ritondo y Soledad Martínez – presidente y vice del PRO bonaerense – se encontraron con el alcalde local, Juan Ibarguren. En el encuentro, no solo se destacó la gestión del intendente, que sucedió a otro leal amarillo como Martín Yeza, sino que se plantó bandera para lo que vendrá.

El PRO provincial se propuso fortalecer la identidad partidaria y llevar el modelo de gestión de Pinamar y de Vicente López – donde gobierna Soledad Martínez - a toda la provincia. Por tratarse de enero, el plan aún es embrionario pero hay una intención amarilla, en línea con la nacional, de recuperar el impulso partidario.

En una entrevista con Letra P, Yeza anticipó que le gustaría que el PRO tenga un candidato a presidente y diferenció la instancia nacional de la provincial, donde no existe el balotaje. “En la provincia, mínimo, hay que pensar en una PASO. Idealmente con una candidatura única y si no, pensar en una interna como buena herramienta para ordenar”, señaló el dirigente que, además, comanda la Asamblea del partido a nivel nacional. En ese camino, mencionó a dos dirigentes amarillos que podrían competir en 2027: Diego Santilli y Cristian Ritondo.

La amenaza parlamentaria

Esta semana, el cordobés Juan Schiaretti anunció que en febrero asumirá su banca en Diputados tras una intervención quirúrgica. De ese modo, los interbloques Unidos y Fuerza del Cambio tendrán oficialmente la misma cantidad de integrantes, lo que provocará un empate. Esto impactará en la elección de la vicepresidencia tercera y la composición de las comisiones que trabajaron en sesiones extraordinarias.

Este movimiento impactará de lleno en la estructura de poder de la Cámara Baja. En diálogo con El Destape, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica - Unidos) anticipó que reclamarán la vicepresidencia tercera y mayor representación en las comisiones. El PRO apuesta a llevar la disputa al recinto para imponerse por votación, una jugada donde el peronismo y los gobernadores tendrán la última palabra para inclinar la balanza y, eventualmente, asestarle un golpe al bloque amarillo.