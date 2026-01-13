Larreta reactivó la batalla por la Ciudad: su estrategia y lo números en Uspallata

La guerra por la Ciudad de Buenos Aires empezó en abril del 2025, cuando Horacio Rodríguez Larreta manifestó su intención de volver a ser jefe de Gobierno. Desde entonces, el actual legislador porteño no cesó en su misión de recorrer la Capital Federal y anotar sugerencias de los vecinos, sin descuidar la oportunidad de arrojarle indirectas a Jorge Macri, el actual alcalde. En la calle Uspallata manejan datos de aprobación a pilares clave para la gestión como la seguridad, el ordenamiento de las calles y el transporte público.

A finales del año pasado, decidió revelar algunas páginas de sus cuadernos. Ya lleva varios escritos y en ellos anota lo que los porteños le comentan en las reuniones diarias que encabeza en distintos puntos de la Ciudad. La información es volcada en una planilla, una vez por mes, para sistematizar los datos y, eventualmente, transformarlos en propuestas legislativas o de gobierno.

Los encuentros comienzan muy temprano. Tanto que en una de sus últimas publicaciones en redes sociales no encontró un café abierto para llevarlo acabo. Más allá de que siempre se caracterizó por manejar esos horarios, la decisión de reunirse apenas comienza el día y terminar hacia la tarde noche se fundamenta en la pretensión de contrastar con Macri, a quien se señala por empezar la jornada a media mañana.

El ex jefe de Gobierno también puso a disposición su celular personal para los vecinos que quieran mantener contacto. A vzeces responde él y otras veces lo hace el equipo, pero la intención es la de lograr cierta sensación de cercanía. Una práctica que seguramente extenderán a la hora de encarar las propuestas legislativas.

En esa promoción, Larreta no descuida la posibilidad de cuestionar a Macri por elevación con algunas indirectas. No es azaroso que el objetivo de las críticas sea el primo de Mauricio y no el PRO. Los señalamientos son hacia el actual jefe de Gobierno y no hacia el partido del que “el pelado” aún forma parte. No solo porque seguramente haya voto solapado sino porque es un misterio si, eventualmente, volverá a haber una alianza amplia que los incluya a todos.

Ejemplos sobran. Consultado sobre si el Monorriel es una iniciativa positiva, aseguró que “lo que cambia es hacer las cosas”, porque hasta ahora “es una idea, un dibujo... Por ahí está bien pero va a servir si alguien lo hace. El gobierno lleva dos años, todavía no empezó el monorriel. Basta de hablar, hay que hacer”.

En esa línea que cuestiona la gestión porteña, también le respondió a un usuario una crítica sobre la poda de árboles y deseó que “ojalá no tengas que esperar a que yo vuelva dentro de dos años para que te corten la rama”. En las páginas de sus cuadernos elegidas para mostrar en video o en foto, destacan palabras y conceptos como “retroceso”, “cada vez peor”, “la mugre”, “nos trató muy mal” o “maleducado total”.

En redes sociales, Larreta empezó a explotar un perfil un tanto cómico pero desde su personalidad acartonada y adicta al trabajo. En ese camino, juega trivias para demostrar su conocimiento de la Ciudad de Buenos Aires y en una de las piezas, buscando el error en una fotografía del subte, señaló el cartel de la línea F: “La estoy buscando”, chicaneó.

En la Ciudad, los datos manejados por el gobierno indican un aire en favor de la gestión de Jorge Macri, incluso a pesar de las críticas. Un sondeo de diciembre de 2025 hecho por Aresco en el distrito arroja que el jefe de Gobierno tiene una imagen positiva del 54% versus una negativa del 46% y que a futuro el porteño considera que la CABA va a mejorar: para más del 52% el futuro encontrará a la Capital Federal igual o mejor, mientras que el 43,8% piensa que estará peor.

En el ranking de las áreas mejor ponderadas por los porteños están la seguridad, con casi el 73% de aprobación, seguida por el orden de las calles y el control de las protestas con casi el 68% de apoyo. Continúan la imagen de la Policía de la Ciudad, cercana al 65% y la gestión del transporte público, en torno al 52% de aceptación.