Irán reconoció "miles" de muertos en las protestas masivas y culpó a Estados Unidos e Israel

El líder supremo iraní, el ayatollah Ali Jamenei, habló este sábado sobre las protestas que vienen sacudiendo al país y al Gobierno desde hace semanas y reconoció que hubo "miles" de fallecidos. Lejos de las versiones periodísticas y de líderes occidentales que denuncian la represión masiva del Estado islámico, el máximo líder del país acusó a Estados Unidos e Israel de haber provocado "daños masivos" y de matar a "varios miles" de personas con lo que calificó como sus "actores infiltrados".

Se trata además de la primera declaración oficial de las autoridades iraníes que reconoce a los muertos en las protestas, aunque sin dar una cifra específica. Desde el 28 de diciembre, Irán está envuelta en manifestaciones masivas en su capital y en otras 30 provincias. Lo que empezó como una huelga de comerciantes disconformes con la devaluación del rial iraní y la inflación acumulada de un año entero, un reclamo que el Gobierno reconoció, se transformó en una protesta multisectorial contra el Ejecutivo en su conjunto, que incluyó a docentes, estudiantes y decenas de trabajadores.

El presidente Donald Trump respaldó a los manifestantes al prometer intervenir si el gobierno reprimía las protestas, a la par que desde Teherán garantizaron mano dura si se llegase a confirmar la participación de países extranjeros en las protestas. También sumó su acompañamiento a las protestas el premier israelí Benjamin Netanyahu.

En su discurso, Jamenei señaló una participación directa de Washington y Tel Aviv en los disturbios y calificó al presidente estadounidense Trump de "criminal". "La última sedición antiiraní fue diferente, ya que el presidente estadounidense se involucró personalmente", sostuvo, según las agencias de noticias oficiales. En la misma línea, advirtió que, aunque Irán evitaría una escalada militar fuera de sus fronteras, no permitiría la impunidad de quienes considere responsables: "No arrastraremos al país a la guerra, pero no dejaremos que los criminales nacionales o internacionales queden sin castigo", concluyó Jamenei.

Las autoridades iraníes refuerzan desde hace semanas la narrativa de una injerencia extranjera detrás de las protestas, señalando a antiguos rivales geopolíticos, principalmente Estados Unidos e Israel, como instigadores de la violencia y operadores sobre el terreno. En ese marco, Jamenei aseguró que la intervención externa fue mayor que en episodios previos de agitación interna.

Miles de muertos: la cifra que dió Jamenei en su discurso por las protestas

Fuentes en Teherán que presenciaron el discurso de Jamenei reconocieron que fue la primera vez en las últimas semanas que el ayatollah reconoció la cifra de "miles" para los muertos en la represión, aunque no da un número específico. La organización de derechos humanos norteamericana HRANA habla de 3.000 muertos, cifra que no es respaldada por ninguna otra fuente hasta el momento.

Además de las muertes, funcionarios iraníes informaron que unas 3.000 personas fueron arrestadas en el marco de los disturbios. Jamenei también acusó a los manifestantes de una "destrucción generalizada", que incluiría la quema de más de 250 mezquitas e instalaciones médicas, según la versión oficial.