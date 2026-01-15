Qué está pasando en Irán hoy: una semana sin internet y ejecuciones suspendidas

Irán arrastra desde diciembre una de sus crisis internas más severas en las últimas décadas. Lo que empezó como una protesta de comerciantes disconformes por la devaluación del rial iraní frente al dólar, rápidamente se convirtió en una movilización multisectorial que incluyó a docentes, estudiantes y trabajadores enojados con el gobierno del ayatolá Alí Jamenei, que se desplegó en decenas de ciudades y más de 30 provincias.

Este jueves Irán cumple una semana sin internet, el mayor periodo de desconexión con el mundo exterior vivido hasta ahora por el país persa y justificado por las autoridades iraníes como la única manera de detener unas protestas alentadas por Estados Unidos e Israel para justificar “una intervención en el país”. En tanto, la Casa Blanca dijo hoy que las autoridades iraníes suspendieron unas 800 ejecuciones previstas para ayer, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera sobre "graves consecuencias" si Teherán continuaba la matanza de participantes en las protestas que sacuden al país.

Hace semanas que Trump insiste dice "estar dispuesto a intervenir" con ataques militares en el país persa, situación que escaló hasta este miércoles. Aun no hay crifras oficiales y las organizaciones de derechos humanos manejan distintos números que van desde los 600 muertos a más de 2 mil.

El conflicto social en Irán estalló el 28 de diciembre cuando, tras la devaluación del 52% del rial iraní frente al dólar que confirmó el gobierno, comerciantes y sectores económicos afectados por la medida salieron a la calle a reclamar por la inestabilidad financiera. En ese contexto tanto Estados Unidos como Israel aprovecharon las protestas para pronunciarse a favor y advertir que Irán se vería "golpeada muy gravemente" si llegasen a morir manifestantes. Esto despertó el temor en las autoridades de que se traten de "protestas promovidas desde el exterior", por lo que aplicaron medidas de aislamiento como el corte total del internet a nivel nacional y el cierre del espacio aéreo durante un par de horas.

Estas medidas despertaron una fuerte oleada de tensiones con Estados Unidos. Washington fijó sanciones adicionales a altos funcionarios iraníes acusados de reprimir las protestas, congelando activos y prohibiendo operaciones financieras con entidades vinculadas al gobierno iraní.

El presidente Trump advirtió que "habrá consecuencias" si Teherán llevara adelante las ejecuciones de manifestantes, y hasta ayer se rumoreó la chance de que hubiera un ataque militar concreto contra el territorio iraní, plan que finalmente "suspendió" tras haber "recibido información de fuentes del otro lado" para no llevarlo a cabo. Desde ayer parecen haberse calmado los conflictos en Teherán, aunque de forma "tensa".

Represión, detenciones y penas de muerte

La represión de las fuerzas de seguridad iraníes ha sido descrita por organizaciones internacionales como "extremadamente violentas" y con "uso de armas de fuego contra manifestantes pacíficos". Además, el sistema judicial lanzó juicios exprés y sentencias de muerte contra algunos detenidos, aunque algunos casos de ejecuciones, como el del manifestante Erfan Soltani, habrían sido desmentidos por la prensa oficial iraní.

Al mismo tiempo, el gobierno continúa catalogando a los líderes del movimiento como "terroristas" y justificando el uso de la fuerza, lo que ha generado una fuerte condena de diversos países y organizaciones de derechos humanos..