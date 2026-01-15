Quién es el funcionario palestino que encabezará el comité tecnócrata de Trump para Gaza

Ali Shaath, el palestino que asumirá el flamante consejo tecnócrata de Trump en Gaza.

En el contexto de la segunda fase del plan para Gaza que anunció el presidente Donald Trump, el palestino Ali Shaath fue confirmado como el presidente del nuevo comité tecnocrático que administrará la Franja, bajo tutela de Washington. Nació en Gaza aunque actualmente reside en Cisjordania tras el comienzo del conflicto entre Hamás e Israel en 2023, y es una figura de respeto dentro del entorno palestino, al punto que su designación fue respaldada tanto por Fatah -el partido gobernante de Cisjordania- como por Hamás.

Shaath nació el 14 de julio de 1958 en Khan Younis, en el sur de Gaza. A comienzos de los años 80 dejó el territorio para formarse en El Cairo, se graduó como ingeniero civil en la Universidad Ein Shams. Desde entonces trabajó tanto en el sector privado como en el público, creciendo políticamente incluso dentro de la Autoridad Palestina, aunque lejos del protagonismo político tradicional.

Tras trabajar en Emiratos Árabes Unidos, se doctoró en la Queen’s University de Belfast y desarrolló una extensa carrera universitaria en Reino Unido, con pasos por las universidades de Dundee, Strathclyde y Abertay. Paralelamente, construyó un perfil técnico ligado a la planificación del desarrollo, razón por la cual fue tenido en cuenta para presidir el flamante comité tecnocrático ideado por Trump.

A mediados de los años '90 regresó a Palestina y comenzó a ocupar cargos estratégicos en la Autoridad Palestina. Fue viceministro de Planificación y Cooperación Internacional, subsecretario del Ministerio de Transporte y presidente de la Autoridad Portuaria Palestina, además de participar en comités de negociación con Israel sobre fronteras, puertos y asuntos interinos. También representó a Palestina ante el Banco Islámico para el Desarrollo y asesoró al Fondo de Inversión Palestino.

Las expectativas puestas en Shaath como presidente del nuevo comité

Recién asumido, Shaath habló en una entrevista radial y explicó que "no podemos hablar de reconstrucción, sino de nueva construcción". Según él, Gaza debe ser prácticamente rediseñada, empezando por el acceso al agua potable, la rehabilitación de pozos, la purificación y los servicios básicos para una población de 2,2 millones de personas, casi todas desplazadas al menos una o dos veces durante la guerra.

El comité que liderará estará integrado por 15 expertos palestinos, sin funciones militares ni de seguridad. En la misma entrevista radial, Shaath lo presentó como un equipo con "más cerebros que armas", y enfatizó en que su mandato "será técnico" y no armado. Bajo el plan impulsado por Estados Unidos, el organismo operará de manera gradual sobre el territorio y estará supervisado por una Junta de Paz vinculada al diplomático búlgaro Nickolay Mladenov.

La primera reunión del comité tecnocrático de Gaza será este jueves en El Cairo, según declaró un responsable palestino a la Agencia France Press hace algunas horas.