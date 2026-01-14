EEUU se apresta a anunciar al liderazgo de la posguerra en Gaza, según fuentes

Palestinos desplazados se refugian en un campamento de tiendas de campaña en Jan Yunis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería seguir adelante el miércoles con su plan por fases para el futuro ‍de Gaza anunciando a ⁠la administración que dirigirá el territorio palestino devastado por la guerra, según cuatro fuentes palestinas.

Israel y Hamás aprobaron en octubre el plan de 20 puntos de Trump, según el cual un organismo tecnocrático palestino supervisado por un "Consejo de Paz" internacional deberá gobernar Gaza durante un periodo transitorio. No incluirá representación de Hamás.

El órgano palestino de 14 miembros estará presidido por Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina respaldada por Occidente y encargado del desarrollo ‌de zonas industriales, según fuentes palestinas.

Otros miembros elegidos por ⁠Nickolay Mladenov, el exenviado de la ONU ⁠para Oriente Medio que se espera que represente a la Junta de Paz sobre el terreno, incluyen a personas del sector privado y de ONGs, ‍según una lista de nombres obtenida por Reuters.

SEGUNDA FASE DEL PLAN

La primera fase del plan de Trump, que ⁠incluía un alto el fuego y ‌un acuerdo de liberación de rehenes, se ha visto sacudida por problemas como los ataques aéreos israelíes en Gaza que han matado a cientos de personas, la negativa de Hamás a desarmarse, el hecho de que aún no se hayan devuelto los restos de un último ‌rehén israelí ‌y los retrasos israelíes en la reapertura del paso fronterizo de Rafah de Gaza con Egipto.

Aunque las dos partes se acusan mutuamente de incumplir el acuerdo, Trump dice que quiere pasar a la segunda fase, una progresión que implicaría la creación ​de la Junta de Paz y un despliegue aún por acordar de fuerzas de mantenimiento de la paz.

Los líderes de Hamás y otras facciones palestinas están en El Cairo para mantener conversaciones sobre la segunda fase, según el grupo. De acuerdo a fuentes egipcias, las conversaciones con Hamás se centrarán ahora en el desarme del grupo.

Hamás no ha accedido hasta ahora a deponer ‍las armas, alegando que sólo las abandonará cuando exista un Estado palestino. Las nuevas retiradas israelíes dentro de Gaza están vinculadas al desarme.

Se esperaba que los miembros del comité tecnocrático palestino se reunieran con Mladenov en El Cairo el miércoles. Tanto Hamás como su grupo rival Al Fatah, dirigido por ​el presidente palestino Mahmud Abbas, han aprobado la lista de miembros, según fuentes egipcias y palestinas.

También incluirá al jefe de la Cámara de Comercio de Gaza, ​Ayed Abu Ramadan, y a Omar Shamali, que ha trabajado para el grupo palestino de telecomunicaciones PALTEL, dijeron las fuentes palestinas.

Funcionarios israelíes ⁠no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters