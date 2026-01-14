Israel demolió más de 2.500 edificios en Gaza desde el inicio del alto el fuego

Según un análisis de imágenes satelitales realizado por Planet Labs y difundido por el New York Times, Israel derribó más de 2.500 edificios en Gaza desde que entró en vigencia el alto al fuego.

Hace más de dos meses, Israel y Hamas firmaron un acuerdo de cese al fuego que generó esperanza entre los palestinos de Gaza tras dos años de bombardeos devastadores. Sin embargo, la destrucción en la franja no cesó y las demoliciones continuaron incluso después de ese pacto.

Según un análisis de imágenes satelitales realizado por Planet Labs y difundido por el New York Times, Israel derribó más de 2.500 edificios en Gaza desde que entró en vigencia el alto al fuego. La mayoría de estas demoliciones se concentraron en áreas bajo control militar israelí, especialmente en el barrio de Shejaiya, en la ciudad de Gaza.

Un video nocturno del 30 de octubre, cuando el cese al fuego ya estaba vigente, muestra lo que parece ser una demolición controlada a gran escala en esa zona, que quedó bajo dominio israelí tras el acuerdo. El pacto estableció una línea de retirada para las fuerzas israelíes, que dejó bajo su control aproximadamente la mitad del territorio de Gaza.

Lo preocupante es que decenas de edificios fueron demolidos también más allá de esa línea amarilla acordada, en áreas que supuestamente permanecen bajo control de Hamas y donde se había pactado la suspensión de operaciones militares. Las imágenes satelitales muestran que esas zonas, antes con estructuras intactas, quedaron casi completamente arrasadas meses después.

Gran parte de las construcciones derribadas ya estaban dañadas por los bombardeos previos. Un informe de las Naciones Unidas indicaba que, para el 11 de octubre, más del 80% de las edificaciones en Gaza estaban dañadas o destruidas, y la mayoría de sus habitantes había sido desplazada por órdenes sucesivas de evacuación y combates constantes.

Desde el lado israelí, sostiene que estas demoliciones forman parte de un plan para “desmilitarizar” Gaza, eliminando túneles subterráneos usados por grupos militantes y casas con trampas explosivas. Durante el conflicto iniciado tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, se estimó que la red de túneles alcanzaba cientos de kilómetros y contaba con miles de entradas, utilizadas para almacenar armas, esconder rehenes y atacar soldados israelíes.

Muchos palestinos, en cambio, denuncian que Israel está arrasando barrios enteros sin considerar a los residentes desplazados ni la propiedad privada. Temen que el desmantelamiento de la red de túneles termine destruyendo aún más viviendas y espacios civiles.

Niveen Nofal, de 35 años, quien vivía en Shejaiya antes de ser desalojada, expresó su desolación ante el diario norteamericano: “Nuestras esperanzas y sueños se convirtieron en montones de escombros”.

Las imágenes satelitales también revelan que en el este de Gaza, bajo control israelí, desaparecieron bloques enteros, tierras agrícolas y hasta invernaderos. Fechas claves de estas demoliciones incluyen el 14 de octubre y el 5 de noviembre, con registros de huertas destruidas y edificios demolidos.

El accionar de Israel incumple con el plan de paz de Trimp

Desde el ejército israelí, un oficial que pidió anonimato señaló que las demoliciones no son indiscriminadas y que muchas veces las estructuras se derrumban debido a explosiones controladas para eliminar túneles subterráneos. Reconoció que las operaciones se realizaron a ambos lados de la línea amarilla, aunque aseguró que las fuerzas terrestres no cruzaron esa frontera, dato que el New York Times no pudo verificar.

El plan de 20 puntos propuesto por el expresidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, que sirvió de base para el alto al fuego, estipula que “toda infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluyendo túneles y fábricas de armas, será destruida”. Sin embargo, el acuerdo también ordenó suspender “todas las operaciones militares, incluyendo bombardeos aéreos y de artillería”.

Husam Badran, funcionario de Hamas radicado en Qatar, afirmó que estas demoliciones violaron el acuerdo de cese al fuego: “El acuerdo no es vago, es claro. No está permitido destruir casas ni propiedades. Son acciones hostiles”.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró en noviembre en redes sociales que las demoliciones continuarán “hasta el último túnel”. Y sentenció: “Si no hay túneles, no hay Hamas”.