Trump mueve tropas en Medio Oriente y crece el temor a un ataque contra Irán

Estados Unidos ordenó la salida de parte de sus tropas de una base clave en Qatar, horas después de que Irán advirtiera con atacar instalaciones estadounidenses si Donald Trump decide bombardear su territorio. Los movimientos del Ejército estadounidense fueron confirmados por autoridades qataríes.

En un comunicado, la Oficina Internacional de Medios de Qatar (OMI) confirmó la salida de parte de los 10.000 marines de la base de Al-Udeid, la mayor instalación estadounidense en la región, y que tal decisión se debe a “actuales tensiones" en la zona.

"La OMI reafirma que el Estado de Qatar continúa implementando todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y protección de sus ciudadanos y residentes como máxima prioridad, incluidas las acciones relacionadas con la protección de la infraestructura crítica y las instalaciones militares", se explicó en un comunicado difundido en redes sociales.

El repliegue de estas tropas se da en medio del aumento de la tensión entre el gobierno de Trump y el del ayatolá Alí Jamenei, líder de un país que permanece incomunicado del resto del mundo desde hace varios días, mientras se multiplican denuncias por represión, muertos y detenciones en el marco de masivas protestas.

Trump alentó a los iraníes a "seguir protestando" y amenazó a Jamanei con que "la ayuda está en camino" a medio oriente. La advertencia del republicano fue entendida como un posible bombardeo en Teherán, al igual que sucedió hace días en Caracas, Venezuela, y que terminó con el secuestro de Nicolás Maduro.

Frente a esto, el ministro de Defensa iraní, Aziz Nafizardeh, anunció que el país "atacará bases estadounidenses si es atacado", según la agencia local Mehr. El militar detalló que "todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos".

El antecedente más cercano

En junio de 2025, el gobierno de Trump decidió un ataque masivo contra centrales nucleares de Irán con el que se puso fin a la denominada "guerra de los 12 días" entre la república islámica e Israel. Más de una semana antes de este ataque, parte del personal militar estadounidense había sido evacuado de las bases que el Pentágono tiene en medio oriente.

Aquel bombardeo al programa nuclear iraní fue contestado por Jamenei con misiles contra la base de Al-Udeid. Uno de los principales asesores del ayatolá recordó en sus redes sociales aquella respuesta de Irán.

"El presidente de Estados Unidos que habla repetidamente sobre la historia de la agresión inútil contra los centros nucleares de Irán haría bien en mencionar también la destrucción de la base estadounidense Al-Udeid por misiles iraníes. Esto definitivamente ayudará a crear una verdadera comprensión de la voluntad y capacidad de Irán para responder a cualquier agresión", escribió Ali Shamkhani en su cuenta de X.