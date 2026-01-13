Trump anunció que cortó el diálogo con Irán y amenazó: "La ayuda está en camino"

FOTO ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington.

En medio de intensas protestas en gran parte de Irán y con denuncias de organizaciones de derechos humanos que contabilizan entre 600 y casi 2 mil muertos, el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció en la red social Truth Social que "canceló" todos los diálogos con funcionarios iraníes hasta que "termine la matanza contra manifestantes".

El mensaje de Trump en Truth Social

En su mensaje en redes sociales, Trump alentó a los iraníes a "seguir protestando" y sumó: "La ayuda está en camino". Esta última declaración de Trump enciende las alarmas después de que amenazara con una intervención militar en Teherán, al estilo de lo que hizo en Venezuela al secuestrar a Nicolás Maduro. No están claros cuáles serán los pasos a seguir por Trump, quien también insisitó que tiene todas las opciones sobre la mesa, pero con esta declaración si afirmó que el diálogo que mantenía con autoridades iraníes hasta el lunes quedó interrumpido.

"La República Islámica de Irán no busca la guerra, pero está plenamente preparada para la guerra", había advertido ayer el ministro de Exteriores Abbas Araghchi, abriendo al mismo tiempo la puerta a negociaciones siempre que sean "justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo". El propio Araghchi informó de la apertura de un "canal de comunicación con el enviado especial del presidente de Estados Unidos", Steve Witkoff. Según el portal estodunidense Axios, Teherán busca rebajar la tensión con Washington o, al menos, ganar tiempo antes de cualquier acción estadounidense.

Para mostrar respaldo, el gobierno del Ayatolá Jameni convocó a manifestaciones progubernamentales que se vieron en las calles de Teherán este lunes. "Estas grandes concentraciones, rebosantes de determinación, han frustrado el complot de enemigos extranjeros, que iba a ser llevado a cabo por mercenarios nacionales", dijo Jamenei en un mensaje a la nación difundido por los medios oficiales y redes sociales, aunque en Irán permanece cortado internet y telecomunicaciones desde el jueves de la pasada semana.

El líder supremo aseguró este lunes que "Irán se expuso, con su determinación y su identidad, a los enemigos. Esto fue una advertencia a los políticos estadounidenses para que dejaran de engañar y no confiaran en mercenarios traidores". Las protestas, según las imágenes difundidas en medios oficiales y del Gobierno, fueron masivas en varios puntos del país, sobre todo en Teherán, donde un gran número de personas salió a la calle para marchar con banderas iraníes.

A finales del mes pasado estallaron en Teherán protestas por la inflación y el desplome de la moneda local, que posteriormente se extendieron a otras partes del país y que dejan ya al menos 538 muertos, según datos de la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos. Sin embargo, otras estimaciones ascienden a hasta 3.000 fallecidos, tal y como reveló este mismo lunes Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición al régimen iraní que basa sus cálculos en fuentes locales, hospitales o familiares de las víctimas.