Desde que comenzó un frágil cese al fuego en Gaza hace tres meses, al menos 100 niños murieron por bombardeos aéreos y ataques terrestres israelíes, según informó UNICEF este martes. La agencia de Naciones Unidas para la infancia detalló que entre las víctimas fatales hay 60 varones y 40 niñas en el territorio palestino ocupado desde principios de octubre.

James Elder, vocero de UNICEF, explicó desde la ciudad de Gaza: “Más de 100 niños han sido asesinados en Gaza desde el cese al fuego. Eso equivale a un niño o una niña muertos cada día durante este período”.

El representante del organismo agregó que los menores fueron víctimas de “ataques aéreos, drones, incluyendo drones suicidas, bombardeos de tanques, munición real y cuadricópteros”. Además, advirtió que la cifra oficial podría ser aún mayor.

“Un cese al fuego que reduzca las bombas es un avance, pero uno que sigue enterrando niños no es suficiente”, sostuvo Elder, enfatizando la gravedad de la situación.

Desde el Ministerio de Salud de Gaza controlado por Hamas, que lleva un registro propio, reportaron una cifra superior: 165 niños muertos durante el cese al fuego, dentro de un total de 442 fallecidos en ese período.

Zaher Al-Wahidi, director del Departamento de Informática del Ministerio, añadió que además de los niños muertos por violencia, 7 fallecieron por exposición al frío desde comienzos de año.

El vocero de UNICEF destacó que estos ataques forman parte de un conflicto que se extendió por más de dos años y que dejó la vida de los niños en Gaza “inimaginablemente difícil”. “Siguen viviendo con miedo. El daño psicológico permanece sin tratar y se profundiza cuanto más dura esta situación”, explicó Elder.

Las autoridades de Gaza indicaron que desde octubre de 2023 murieron más de 72.000 personas en la región, mientras casi el 80% de los edificios fueron sido destruidos o dañados por la ofensiva aérea y terrestre, según datos de la ONU.

Israel prohibió el trabajo de las ONGs en los territorios palestinos ocupados

El 1 de enero, Israel suspendió el acceso a la Franja de Gaza de 37 agencias internacionales de ayuda humanitaria, una medida calificada por Naciones Unidas como “indignante”. “Bloquear ONG internacionales y la ayuda humanitaria significa bloquear asistencia que salva vidas”, subrayó Elder el lunes pasado.

Aunque UNICEF logró aumentar notablemente la ayuda que entra a la zona desde octubre, el funcionario insistió en que es insuficiente y que “se necesitan socios en el terreno” para cubrir las necesidades. Finalmente, expresó una fuerte crítica: “Cuando se prohíbe a ONG clave entregar ayuda y dar testimonio, y se impide el acceso a periodistas extranjeros, surge la pregunta de si el objetivo es restringir el escrutinio sobre el sufrimiento de los niños”.